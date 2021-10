Rusia no retiene el suministro de gas por razones políticas, dice embajador

Una columna de humo emerge de una chimenea de la caldera de gas de una vivienda en Moscú (Rusia), en una imagen de archivo. EFE/Archivo/Maxim Shipenkov

Londres, 17 oct (EFE).- El Gobierno de Rusia no retiene el suministro de gas hacia Europa "por razones políticas", ha asegurado este domingo el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, que mantiene que su país ha aumentado en un 10 % el que se canaliza a través de Ucrania.

En declaraciones a la BBC, Kelin dijo que el Kremlin sigue de cerca la crisis por los altos precios del gas y ofreció salir "al rescate" del Reino Unido si fuera necesario.

"Si hay la oportunidad, saldremos al rescate, haremos lo que podamos, por supuesto, para aliviar las difíciles condiciones que se están creando", afirmó en el programa "Andrew Marr Show".

Preguntado por el presentador si Rusia retiene el suministro de gas por motivaciones políticas, Kelin dijo: "Ciertamente, no lo retenemos por razones políticas".

El diplomático apuntó que, si bien Moscú ha incrementado el suministro a Europa occidental desde Ucrania, éste podría aumentarse aún más si Alemania y la Comisión Europea aprueban la apertura del polémico gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, cuya construcción se completó el mes pasado.

El Nord Stream 2, que mide unos 1.225 km y atraviesa el mar Báltico, pretende duplicar las exportaciones de gas de Rusia a Alemania, sin tener que pasar por Ucrania, pero el proyecto ha suscitado las críticas de países en Europa del este y Estados Unidos.

Durante la entrevista, Kelin también dijo que su Gobierno todavía no ha decidido si el presidente Vladimir Putin asistirá a la cumbre del clima COP26 que se celebra en noviembre en Escocia, aunque el país estará bien representado por una gran delegación.

Sostuvo asimismo que la periodista de la cadena pública británica BBC Sarah Rainsford, que fue expulsada de Rusia en agosto -al no renovarle Moscú el visado-, podrá volver al país tan pronto como el Reino Unido conceda a su vez visados a periodistas rusos previamente expulsados de territorio británico.