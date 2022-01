Rosario Mohedano sigue manteniéndose al margen en la guerra familiar

17-10-2021 ROSARIO MOHEDANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Si hay alguien de la familia Mohedano que siempre ha querido estar al margen y no meterse en la guerra que se ha formado estos últimos meses por el documental de Rocío Carrasco, esa ha sido Rosario Mohedano. Siempre tan atenta a los suyos, muchos aseguran que ha heredado el carácter de su tía, Rocío Jurado, con el mismo espíritu de unión familiar que ella, por eso no quiere protagonizar ninguna polémica y todo lo que ocurre dentro de casa, lo soluciona de puertas para dentro.



Hemos hablado con Rosario Mohedano y nos ha confesado su deseo de que su familia entierre por fin el hacha de guerra: "Lo que quiero es que esto se arregle y para que esto se arregle debemos dejar de hablar del tema y no hacerlo tan público". Cuando le preguntamos por la relación con su prima, rocío carrasco, se enfada: "Cuántas veces voy a tener que contestar a esta pregunta, voy a dejar de contestar a esta pregunta, llevo haciéndolo 13 o 15 años" pero termina asegurando que está igual de bien que siempre: "yo sigo contestando lo mismo".



En cuanto a cómo está ella, confiesa que: "Estoy en un momento de mi vida muy bueno, sé lo que tengo y a dónde quiero ir, el pasado sirve para aprender de él y los años también, que sirvan de algo". Sobre los distanciamientos que sigue habiendo en su familia, la cantante no se moja y demuestra que ella sigue teniendo relación con todo el mundo: "A mi me gusta tener contacto con todos los míos para alabarles y tirarles de las orejas y como he estado siempre, tengo ese derecho".



En cuanto a la salud de su padre confirma que está completamente recuperado: "gracias a dios bien, estoy más tranquila". Y es que esto ha sido una de las cosas que más le preocupada la han tenido estos últimos meses, pero parece ser que el exmarido de Rosa Benito ya se encuentra completamente recuperado.