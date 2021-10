Ronald Koeman: "Ansu Fati y Memphis han demostrado que tienen conexión"

El entrenador del Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, durante el encuentro correspondiente a la novena jornada de primera división que disputan ante el Valencia en el estadio del Camp Nou, en Barcelona. EFE/Alejandro García.

Barcelona, 17 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, consideró que "Ansu Fati y Memphis Depay han demostrado que tienen conexión" tras el triunfo por 3-1 ante el Valencia en la jornada 9 de LaLiga Santander.

"Ansu y Memphis son complementarios, los dos necesitan su libertad y en el gol del empate han demostrado lo que pueden ofrecer juntos", añadió Koeman en rueda de prensa.

Además, sobre el estado físico de Ansu Fati tras regresar de su lesión, dijo que tienen "un plan" para él, pero que "poco a poco puede estar mejor físicamente". "Es un jugador diferente de lo que tenemos", sentenció.

Ante el Valencia, además de Ansu Fati y Memphis, también marcó Philippe Coutinho. "Estuvo bien, rápido, con su libertad pudimos controlar mejor el partido al tener uno más en el centro del campo. Creo que ha dado un paso importante, desde el primer día he creído siempre en él", admitió Koeman.

Preguntado por si fue penalti el cometido por José Luis Gayà sobre Ansu Fati, que supuso el 2-1 antes del descanso, el técnico neerlandés admitió que "se puede dudar sobre si es penalti o no, pero el árbitro lo ha pitado y el VAR no ha entrado en la decisión".

Sobre su situación personal al frente del banquillo azulgrana, Koeman se sinceró: "Tengo dos días de tranquilidad y voy a aprovecharlos. Hay tanta diferencia entre las sensaciones que hay cuando ganas un partido respecto cuando lo pierdes..."