Redding gana la segunda carrera en San Juan; Rea no se rinde

Fotografía de archivo en la que se registró al piloto británico Scott Redding, quien se impuso este domingo en la segunda carrera del Gran Premio de Argentina de Superbike, disputado en el circuito de San Juan. EFE/Alejandro García

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El británico Scott Redding (Ducati) ganó la segunda carrera del Gran Premio de Argentina de Superbike, disputado en el circuito de San Juan, en la que su compatriota Jonathan Rea (Kawasaki) demostró que aunque la ventaja del turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) al frente de la general es importante no se va a rendir y el otomano le tendrá que ganar en la última prueba del Mundial en Indonesia.

Al circuito de Mandalika -desconocido para todos los pilotos- llegará Razgatlioglu con una ventaja de treinta puntos sobre Rea, que no entregará su cetro sin luchar hasta la última gota, como hizo en esta espectacular segunda manga en el trazado argentino para acabar por delante del líder.

El piloto más laureado en la historia del Mundial de Superbike, campeón las seis últimas ediciones, y Razgatlioglu, el retador, ofrecieron una carrera para el recuerdo, con continuas pasadas desde el inicio, en el primer tramo en las dos primeras plazas y en el segundo por el segundo y tercer puesto, toda vez que Redding les rebasó a doce giros del final, dio un cambio de ritmo y se adjudicó la victoria con claridad.

La lucha entre el campeón y el turco fue más que intensa, absolutamente espectacular. A Rea no le quedaba otra para incrementar algo sus opciones. Razgatlioglu, con mayor punta de velocidad en las rectas, tampoco quería ceder, pero al final no le quedó más remedio que hacerlo. No era cuestión a arriesgar más y a perder buena parte de la ventaja acumulada en la general.

Mientras Redding estaba ya a un 'mundo' en la primera plaza, Rea supo adquirir una ventaja suficiente como para llegar a meta delante del piloto turco y demostrarle que aún con todo en contra va a pelear hasta el último momento y que Razgatlioglu le tendrá que ganar.

El turco se presentará el próximo mes a la última prueba con 531 puntos, treinta más que Rea, con Redding tercero con 465.

Álvaro Bautista (Honda) fue el mejor español. El talaverano partió desde la quinta fila y consiguió remontar hasta la décima plaza, en tanto que Tito Rabat (Kawasaki) e Isaac Viñales (Kawasaki) finalizaron duodécimo y decimotercero.