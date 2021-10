Rebeca Andrade regresa a Japón a por el primer mundial de gimnasia para Brasil

La brasileña Rebeca Andrade, en una imagen de archivo. EFE/ José Méndez

Madrid, 17 oct (EFE).- Ocho flamantes campeones olímpicos figuran entre los inscritos en los campeonatos del mundo de gimnasia artística que comenzarán este lunes en Kitakyushu (Japón), cita en la que, en ausencia de la estadounidense Simone Biles, toda la atención recaerá sobre la brasileña Rebeca Andrade.

Aunque el país sudamericano ya ha tenido campeones por aparatos, la gimnasta de Guarulhos, de 22 años, llega con las máximas opciones de convertirse en la primera deportista de Brasil, hombre o mujer, que gana el concurso completo en unos mundiales de gimnasia.

España no ha enviado esta vez a su equipo femenino por decisión técnica de la federación, pero sí al masculino, aunque sin Ray Zapata, subcampeón olímpico de suelo. La selección la forman Néstor Abad, Joel Plata, Nicolau Mir, Thierno Diallo y Adrià Vera.

Rebeca Andrade se proclamó en los Juegos de Tokio subcampeona absoluta y campeona de salto, resultados jamás logrados por una gimnasta brasileña en el escenario olímpico. Todo ello tras haber superado a sus 22 años tres operaciones de ligamentos de rodilla, en 2015, 2017 y 2019.

Hace dos semanas eligió no disputar las finales de los campeonatos de Brasil, aunque estaba clasificada para tres de ellas, para reservarse con vistas a la competición japonesa.

Su gran rival ahora por el título mundial será la rusa Angelina Melnikova, a la que solo separaron de Andrade 0,099 puntos en los Juegos de Tokio. También su compañera Vladislava Urazova y la japonesa Mai Murakami, cuarta y quinta en la clasificación olímpica, amenazan las intenciones de la brasileña.

Con la cinco veces campeona mundial Simone Biles apartada de la competición mientras se somete a tratamiento psicológico, Estados Unidos presenta en Kitakyushu un equipo renovado formado por Leanne Wong, Kayla Di Cello, Shilese Jones y Skye Blakely, todas entre los 16 y los 19 años.

La última vez que se proclamó campeona del mundo una gimnasta no estadounidense fue en 2010, cuando se hizo con el título la rusa Aliya Mustafina.

A la espera de la actuación de Andrade, hasta el momento Jade Barbosa es la única brasileña con un podio mundialista en la competición general, con su bronce en 2007.

La competición masculina ofrecerá la posibilidad de volver a ver sobre los aparatos al seis veces campeón mundial y dos veces olímpico Kohei Uchimura, al que en los Juegos de Tokio una caída le impidió cumplir con su objetivo de lograr en casa el oro en barra.

Los Mundiales suenan a revancha para el gimnasta con mejor historial de todos los tiempos. Un nuevo oro mundial sería el undécimo, una nueva medalla la vigésima primera.

El campeón olímpico, el también japonés Daiki Hashimoto, tendrá la ocasión de demostrar su solvencia ante un equipo ruso potente pese a la ausencia del defensor del título, Nikita Nagornyy.

Rusia y China, oro y broce por equipos en los Juegos, no han inscrito a ni uno de sus gimnastas olímpicos, al contrario que Estados Unidos, que repiten con Yul Moldauer y Brody Malone, que fue décimo en la final individual.

La ronda de clasificación femenina abrirá la competición este lunes, aunque no se completará hasta el martes, día en que también comenzará la competición masculina. La final individual de las mujeres será el jueves, la de los hombres el viernes y el programa se completará con las finales por aparatos de sábado y domingo. No hay en estos mundiales competición por equipos.