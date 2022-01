RDCongo.- Decenas de miles de personas protestan en RDC contra la "politización" de la comisión electoral

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Decenas de miles de personas han salido este fin de semana a las calles de la capital de República Democrática del Congo, Kinshasa, contra el nombramiento del experto Denis Kadima, cercano al presidente del país, Felix Tshisekedi, al frente de la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI) sin el necesario consenso de los grupos religiosos del país.



Kadima fue ratificado por la Asamblea Nacional del país el sábado, durante una sesión extraordinariamente tensa. "Ha sido un acto completamente vil, y no tengo más nombres para describirlo", denunció el secretario general del partido opositor Juntos por la República, liderado por Moise Katumbi, Dieudonné Bolengetenge.



La Comisión Electoral es un organismo bajo sospecha desde hace años por su presunta falta de imparcialidad. En las elecciones de 2018, el organismo otorgó la victoria a Tshisekedi en los comicios a pesar de que su gran contrincante opositor, Martin Fayulu, aseguró que había obtenido una victoria aplastante.



La elección del presidente de la CENI depende del consenso de grupos religiosos, que en esta ocasión ha sido inexistente. Kadima ha recibido el respaldo de solo seis grupos frente a los votos en contra de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (Cenco) y los protestantes (Iglesia de Cristo en el Congo, ECC) quienes le acusan de corrupción y de proximidad al actual mandatario.



"Es la primera vez que la nominación de un candidato a presidente de la CENI alcanza las proporciones del caso de Denis Kadima. Son señales que no engañan. Queremos elecciones pacíficas, creíbles y estamos convencidos de que con Kadima no las conseguiremos", ha lamentado el abad de la Cenco, Donatien Nshole, en declaraciones a Radio France Internationale (RFI).



Por su parte, el portavoz de la mayoría presidencial en el Parlamento, André Mbata, se ha limitado a decir que la Asamblea Nacional ha cumplido con su deber con el nombramiento de Kadima a pesar de la falta de consenso de los grupos religiosos. "No se puede hablar de maniobras de presión cuando la Asamblea Nacional tiene una misión que cumplir", ha explicado.