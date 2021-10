Noruega ofrece trabajar para reanudar el diálogo de Venezuela en México

Fotografía de archivo en la que se registró al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en Oslo (Noruega) EFE/Javad Parsa

Ciudad de México, 17 oct (EFE).- El Gobierno de Noruega prometió este domingo "seguir trabajando" para reanudar los diálogos de paz de Venezuela después de que el Gobierno de Nicolás Maduro los suspendiera por la extradición del empresario colombiano Álex Saab a Estados Unidos.

La Embajada de Noruega en México replicó un mensaje del Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores, que organiza las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición que iniciaron el 13 de agosto.

"Seguimos trabajando para que las partes continúen, lo antes posible, su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano", indicó la Embajada en sus redes oficiales.

La cuarta ronda del diálogo estaba pautada para comenzar este domingo, pero el líder de la delegación oficialista y de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, suspendió el sábado la negociación de forma indefinida.

El Gobierno de Maduro ha condenado la extradición de Saab, señalado de ser supuestamente testaferro del mandatario venezolano y recientemente incluido como miembro de su delegación oficialista, quien estuvo más de un año detenido en Cabo Verde antes de su entrega a Estados Unidos, donde le está acusado de lavado de dinero.

El diálogo ya se había atrasado en la tercera ronda, el 27 de septiembre, cuando el oficialismo no llegó en la fecha pactada después de que la entonces primera ministra noruega, Erna Solberg, criticó ante la ONU las violaciones de derechos humanos en Venezuela, lo que disgustó al chavismo.

"Noruega sigue convencida de que la única solución en Venezuela será negociada", insistió este domingo la Embajada del país nórdico, que ahora gobierna el primer ministro Jonas Gahr, del Partido Laborista.

Antes, el abogado Gerardo Blyde, que lidera la delegación de la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, repudió ante los medios el retraso de los diálogos en México, donde urgió su reanudación.

"La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscar un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar", expresó Blyde.

La plataforma opositora reprochó que "ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano", en referencia a la extradición de Saab.

Con la negociación, la oposición exige elecciones "libres" en los comicios regionales del próximo 21 de noviembre, mientras que Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales contra su Gobierno.