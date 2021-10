Norrie y Basilashvili jugarán la final masculina de Indian Wells

Cameron Norrie de Gran Bretaña regresa a Grigor Dimitrov de Bulgaria durante su semifinal masculina en el torneo de tenis BNP Paribas Open en el Indian Wells Tennis Garden en Indian Wells, California, Estados Unidos. EFE / EPA / RAY ACEVEDO

Indian Wells (EE.UU.), 16 oct (EFE).- El tenista británico Cameron Norrie y el georgiano Nikoloz Basilashvili se enfrentarán este domingo en la final masculina de Indian Wells.

Norrie se impuso este sábado en la primera semifinal al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-2 y 6-4 en una hora y 27 minutos.

Por su parte, Basilashvili derrotó en la otra semifinal al estadounidense Taylor Fritz por 7-6(5) y 6-3 en una hora y 41 minutos.

Norrie es el cabeza de serie número 21 de Indian Wells y ocupa el puesto 26 del ránking ATP, mientras que Basilashvili figura como el favorito 29 del torneo y es el número 36 del mundo.

Estos dos tenistas no aparecían en las quinielas para llegar hasta la final de Indian Wells, pero la ausencia de las estrellas más importantes del circuito masculino había dejado las puertas abiertas para posibles aspirantes y figuras en alza.

Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer no han participado este año en el torneo del desierto californiano.

Además, el ruso Daniil Medvedev, que venció a Djokovic en el último Abierto de Estados Unidos, cayó en octavos de final de Indian Wells ante Dimitrov.

El encuentro entre Norrie y Basilashvili se disputará el domingo justo después de la final femenina en la que se medirán la española Paula Badosa y la bielorrusa Victoria Azarenka.

Badosa se podría convertir en la primera española en llevarse el título de Indian Wells, ya que Conchita Martínez, la mejor de sus compatriotas en la historia de este torneo, no pudo ganar las finales de 1992 y 1996.

Por otro lado, este sábado se conocieron los vencedores en la categoría de dobles.

La belga Elise Mertens y la taiwanesa Su-Wei Hsieh se impusieron a la kazaja Elena Rybakina y la rusa Veronika Kudermetova por 7-6(1) y 6-3 en una hora y 35 minutos.

En el cuadro masculino, el australiano John Peers y el eslovaco Filip Polasek se proclamaron campeones al vencer a los rusos Andrey Rublev y Aslan Karatsev por 6-3 y 7-6(5) en una hora y 29 minutos.