¡No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de CARMEN VILLALOBOS que están causando furor en Instagram!

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) revolucionó su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 532.518 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes fueron:





Más IMPARABLE que nunca💫 Feliz jueves mi gente linda 🧡 M&H @hugoquinonesmakeup 🔥 Mi chaqueta @laobradeartesoyyo 😍





Noche de grandes amigos 😍😍😍😍 @jattinjavier @sebastiancaicedo @robertomanrique13 @oranft @fernandacga @erikhayser @pp_ayala !!! LOS QUIERO DEMASIADO ❤️❤️❤️





Que nos sigamos bailando y disfrutando de este viaje juntos! Te amo con toda mi alma ! @sebastiancaicedo





#publicidad Chicas, estoy feliz disfrutando de un merecido descanso.. 🥰 ¡Cancún es simplemente hermoso! ☀️🌊Y para estos momentos inolvidables prefiero un 'look' con colores que me hacen sentir alegre, vibrante y bella.. como el rojo de mi labial #InfiniBarra de L'BEL.💃🏻💄Un labial que me proporciona un color intenso de larga duración y lo mejor: hidratación total, gracias a sus esferas de ácido hialurónico. Labios rojos, hermosos e hidratados, ¡lo máximo! 💋💁🏻‍♀️ ¡Sigan a @lbelonline para conocer más de sus labiales, maquillajes y muchos productos de calidad! 💄🖌️#MaquillajeLbel ✨✨ Por cierto, ¿qué color de labios les gusta usar en sus momentos especiales? Las leo 👇🏻💞 www.belcorp.biz/codigosnso





Cenita deliciosa anoche con grandes amigos ❤️❤️❤️! Gracias @sofiablanchet y @christiandedios por esta hermosa invitación 💫💫💫! Los queremos mucho y esperamos que @godswillhats siga celebrando muchos más aniversarios 🎉🎉🎉🎉! Te amo bb @sebastiancaicedo 😍! Y espero que capuchino pueda conocer pronto a @ceratidediosblanchet 🐾

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.