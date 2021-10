"Nadie me ha comentado nada", dice Fernando Jubero sobre entrenar a Paraguay

Fotografía de archivo del entrenador Fernando Jubero. EFE/Andrés Cristaldo

Asunción, 17 oct (EFE).-"A mí nadie me ha comentado nada", dijo este domingo el técnico de Guaraní, el español Fernando Jubero, sobre su supuesta candidatura a dirigir la selección de Paraguay, sin entrenador tras el despido esta semana del argentino Eduardo Berizzo, luego de la derrota ante Bolivia (4-0).

"Respecto al tema de la selección, a mí nadie me ha comentado nada.Agradezco un poco el apoyo de la gente porque entiendo que es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo, no solo yo como entrenador, sino con todo el cuerpo técnico también", dijo en rueda de prensa Jubero, cuyo equipo es líder del torneo Clausura.

Jubero subrayó que está enfocado en el presente, en concreto en el partido de este lunes contra 12 de Octubre, con el objetivo de sumar puntos para conquistar el campeonato.

"Yo siempre pienso que las cosas que no dependen de ti no hay que darles más vueltas", acotó en relación a esa posible oportunidad con la Albirroja.

El nombre de Jubero, conocedor del fútbol paraguayo que además de a Guaraní ha entrenado a los tres grandes (Cerro Porteño, Olimpia y Libertad), es uno de los citados por los medios locales como sucesor de Berizzo, que asumió como seleccionador en febrero de 2019.

El entrenador de Nacional, Hernán Rodrigo López, el de Libertad, Daniel Garnero, y Gustavo Costas, extécnico de Guaraní y actualmente sin equipo, son otros de los nombrados por la prensa deportiva del país.

Ello en medio del mutismo de la Asociación Paraguaya de Fútbol que preside Robert Harrison, bajo cuyo mandato la Albirroja ha sido orientada por tres técnicos antes de Berizzo: el argentino Ramón Díaz; Francisco Arce, ahora en Cerro Porteño, y el colombiano Juan Osorio, que estuvo cinco meses en el cargo.

La programación de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar exige que el ente comunique la próxima semana a los clubes la lista de convocados para los duelos en ciernes, el primero el 11 de noviembre, contra Chile en Asunción.

Paraguay, que no se clasifica a un Mundial desde el de Sudáfrica de 2010, está octavo en la tabla, con 12 puntos y solo dos victorias, ante Venezuela, última clasificada.