Mohamed VI nombra nuevos embajadores en Francia y en la Unión Europea

Los periodistas siguen una intervención del rey Mohamed VI en una imagen de archivo. EFE/Mohamed Siali

Rabat, 17 oct (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos nombró hoy a Mohamed Benchaaboun y a Youssef Amrani nuevos embajadores del país en Francia y la Unión Europea, respectivamente, sin que transcendiera ninguna decisión sobre la representación diplomática en Madrid.

El gabinete real informó de estos nombramientos en un comunicado publicado por la agencia oficial MAP, posterior a la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros marroquí presidida por el monarca.

Benchaaboun, exministro de Economía y Finanzas, sustituye en la representación diplomática marroquí en París a Chakib Benmoussa, que fue nombrado ministro de Educación en el nuevo Gobierno.

El nombramiento de Benchaaboun se produce en un momento de frialdad entre París y Rabat, después de que Marruecos considerara el pasado 28 de septiembre "injustificada" la decisión de Francia de reducir sus visados a Marruecos por no aceptar la entrada de sus ciudadanos en situación irregular desde el país galo.

Mientras, Amrani - exembajador marroquí en Sudáfrica y exministro delegado de Exteriores- sustituye a Mohamed Rahhou en Bruselas.

Entre los nombramientos no figura el puesto de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, que fue llamada a consultas el pasado 18 de mayo tras el estallido de la crisis diplomática entre ambos países y aún no ha regresado a Madrid.