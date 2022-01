María Pombo cumple 27 años

13-10-2021 MARÍA POMBO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



María Pombo está de celebración y no precisamente por todo el éxito que está teniendo no solo como influencer, sino en todas sus colaboraciones que ha hecho en los programas de televisión... y es que la joven cumple 27 años en su mejor momento personal y profesional.



Junto con Pablo Castellano, María ha formado la familia que siempre soñó, al lado del hombre del que está locamente enamorada y de su hijo, Martín, que tiene embobado a todos los seguidores de la pareja. Y es que la Pombo se ha hecho así misma como una mujer de sueños cumplidos, que sigue luchando por conseguir todo aquello que se propone.



Recién llegada de hacer el camino de Santiago acompañada de amigos, María muestra cada día su realidad en redes sociales, cómo trabaja, cómo mima a su hijo, lo que hace, lo que no hace... en fin, lo que suele hacer una influencer como ella de a que están pendientes muchos seguidores.



Una mujer que cuida hasta el último de los detalles y que marca tendencia en sus redes sociales mostrando sus looks de infarto y su gran gusto a la hora de combinar prendas de ropa. Así es, María Pombo, la joven que empezó en redes sociales junto a su pareja sin pensar en todo lo que le esperaba. Hoy, cumple 27 años y sabemos que lo celebrará por todo lo alto.