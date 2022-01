Luce el mismo maquillaje que Angelina Jolie en tu día a día

13-10-2021 ANGELINA JOLIE attends the photocall of the movie 'Maleficent - Mistress Of Evil' at Hotel De La Ville in Rome, Italy.. MADRID, 17 (CHANCE) Si hay un rostro mundialmente conocido gracias a su profesionalidad en la gran pantalla, ese es el de Angelina Jolie. La actriz, que ha sido noticia estos últimos años por sus idas y venidas en batallas judiciales con su exmarido, Brad Pitt, siempre aparece en sus eventos públicos con su mejor look y también, con su mejor sonrisa. Pocas son las personas que saben por lo que ha pasado la intérprete, pero a pesar de su discreción, siempre se ha filtrado a la prensa sus bajos momentos. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Si hay un rostro mundialmente conocido gracias a su profesionalidad en la gran pantalla, ese es el de Angelina Jolie. La actriz, que ha sido noticia estos últimos años por sus idas y venidas en batallas judiciales con su exmarido, Brad Pitt, siempre aparece en sus eventos públicos con su mejor look y también, con su mejor sonrisa. Pocas son las personas que saben por lo que ha pasado la intérprete, pero a pesar de su discreción, siempre se ha filtrado a la prensa sus bajos momentos.



Aún así, Angelina Jolie es uno de los rostros más bellos del panorama internacional y cada vez que acude a un photocall o evento publicitario, llama la atención por diversos motivos: su look, su maquillaje o su manera de enfrentarse a las cámaras presentes.



Siempre adecuada para la ocasión, Angelina elige muy bien el maquillaje que luce en cada una de sus apariciones. Si son de día, opta por uno básico y simple, pero elegante, es decir, elige algo discreto que reafirma sus facciones faciales, pero que no llama excesivamente la atención. Como en estas imágenes, por ejemplo.



En ellas podemos ver cómo la actriz luce una base de maquillaje acorde a su tono de piel, muy suave y nada llamativa, un labial suave de color nude y una mirada penetrante por esa sombra oscura en la parte superior del ojo, pero nada exagerada.



Sin embargo en las ocasiones en las que Angelina se prepara para un photocall nocturno y lleno de focos, opta por un maquillaje mucho más marcado y unos colores más fuertes para marcar más las facciones de su cara.