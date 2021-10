Las 5 fotos de Chiquis que arrasan en su cuenta de Instagram

Chiquis (@chiquis) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque no deberías pasar por alto. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 468.965 de interacciones entre sus followers.

Quizás no soy de tu agrado, pero gracias a Dios, para el amor propio no es requisito. 🤍 #LoMejorDeTi Lo Mejor De Ti Con Chiquis esta noche a las 9pm/8c por @nbcuniverso 💜✨





I had Pho soup for dinner today. What did you have?





Walk the talk, baby! 💜 Glam: MY Boys @makeupbygilly @tonywonderhandsss @sirrickky 🎥 @landoslays





Thick thighs save lives. Makeup: @makeupbygilly Hair: @tonywonderhandsss Stylist: @sirrickky 📷: @landoslays







Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».