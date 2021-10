La ministra de Interior pide que el ataque a un diputado no erosione el deber democrático

EFE/EPA/Andrew Parsons / No10 Downing Street

Londres, 17 oct (EFE).- La ministra británica del Interior, Priti Patel, reiteró este domingo que el asesinato del diputado conservador David Amess mientras atendía a ciudadanos en su circunscripción del este de Inglaterra no debe interferir en el "deber democrático" de los políticos del Reino Unido de recibir a sus electores.

En declaraciones a Sky News, la ministra "tory" se mostró partidaria de mantener las reuniones semanales cara a cara que los parlamentarios de este país ofrecen a sus votantes, pese a la inquietud expresada por algunos sobre su seguridad.

"Somos parte del tejido, del ADN de la sociedad, de nuestra democracia, nuestra libertad, la oportunidad que tiene la gente de entablar una relación con nosotros", declaró Patel.

Tras la muerte de su colega de 69 años, la ministra ha ordenado una revisión de las medidas de protección en vigor para los miembros de la Cámara de los Comunes, a los que ha contactado individualmente la Policía.

"Esto no debería romper jamás el vínculo entre un representante electo y su función democrática, la responsabilidad y el deber hacia la gente que lo eligió", puntualizó.

En la misma línea se pronuncia el presidente de los Comunes, Lindsay Hoyle, que en un artículo periodístico afirma que no es partidario de detener las citas con los electores, pues, en el sistema británico, "la esencia de ser diputado es ayudar y ser visto".

Hoyle abogó por tomar más precauciones e instó a que el debate político sea "más amable y basado en el respeto".

Patel y Hoyle trabajan ahora en colaboración con la policía para ver si hay "lagunas" en las medidas de seguridad que se ofrecen a los parlamentarios, que se reforzaron después del asesinato de la laborista Jo Cox en 2016 por un militante de extrema derecha.

Desde entonces, aunque no tienen escoltas policiales, se les facilitan, entre otras cosas, cerraduras reforzadas o sistemas de alarma en sus casas y despachos.

La Policía británica ha identificado como Ali Harbi Ali al hombre de 25 años que el viernes asesinó a Amess cuando atendía a sus electores en una iglesia de Leigh-on-Sea, informa este domingo la BBC.

El sospechoso, británico de origen somalí, ha sido detenido al amparo de la ley de Terrorismo del 2000, pues los agentes consideran que su ataque pudo tener una "motivación terrorista", y es interrogado mientras se efectúan registros en varias propiedades.