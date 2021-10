José Bordalás: "El penalti fue determinante y no lo era"

El técnico del Valencia, José Bordalás, durante al encuentro correspondiente a la novena jornada de primera división frente al FC Barcelona en el estadio del Camp Nou, en Barcelona. EFE/Alejandro García.

Barcelona, 17 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, explicó que "la jugada del penalti fue determinante porque el partido estaba muy igualado y no fue penalti" tras perder por 3-1 ante el Barça en el Camp Nou en la jornada 9 de LaLiga Santander.

"No podemos hablar de resultado justo o injusto, pero creo que no ha sido un partido para perder por 3-1, el equipo hizo méritos en la segunda parte para conseguir el empate", añadió en este sentido el técnico valencianista en rueda de prensa.

También se quejó de las faltas recibidas, sobre todo las sufridas por Gonçalo Guedes: "Le han hecho cinco faltas seguidas en un periodo muy breve y nos ha mermado porque es un jugador diferencial".

Por otro lado, Bordalás dijo estar "contento con la actitud" de su equipo a pesar de acumular cinco partidos seguidos sin conocer la victoria, pero puntualizó que debe "mejorar a nivel defensivo" porque le han metido "demasiados goles".

Respecto al nivel mostrado por el Barça, el técnico del Valencia se mostró contundente: "De ninguna manera se puede dudar de la capacidad y del potencial del Barça. Es un equipo que ha tenido dificultades con sanciones y bajas y va a estar peleando con los mejores".