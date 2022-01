Irán.-El Gobierno iraní informa a sus diputados de que las conversaciones nucleares podrían reanudarse la próxima semana

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, ha informado a un grupo de diputados de que la próxima semana podría tener lugar una ronda de conversaciones con diplomáticos internacionales para discutir la reactivación las paralizadas conversaciones sobre la reanudación del acuerdo nuclear mutuo.



Así lo han confirmado los diputados Behrouz Mohebbi Najmabadi y Ahmad Ali Reza Beygi en declaraciones a través de Twitter y a la agencia iraní Fars, donde este último ha indicado que el encuentro podría tener lugar el próximo jueves.



El Gobierno iraní no ha aclarado todavía quiénes serán exactamente sus interlocutores de la próxima semana. Si bien Najmabadi se ha limitado a informar de que al encuentro "comparecerían diplomáticos de la Unión Europea", Beygi ha sentenciado que "las conversaciones con el Grupo 4+1 se reiniciarán el jueves en Bruselas" con responsables de Reino Unido, China, Francia y Rusia, junto con Alemania.



Por su parte, y en comentarios recogidos también por la agencia Tasnim, Najmabadi ha dejado entrever que los diplomáticos iraníes trasladarán a Bruselas el mensaje "claro y firme" del Parlamento iraní de la necesidad de levantar las sanciones contra la república islámica que Estados Unidos decidió reimponer tras su retirada en 2018, tres años después de la firma del histórico acuerdo.



Las conversaciones de Viena, como se conocen a las negociaciones destinadas a reactivar el acuerdo, quedaron suspendidas en junio, cuando Irán eligió al ultraconservador Ebrahim Raisi como presidente. Sin embargo, el jefe diplomático de la UE, Josep Borrell, declaró el viernes que estaba "listo" para reunirse con los líderes iraníes en Bruselas como parte de los esfuerzos para reactivar el acuerdo.



Un día antes, el 'número dos' de la diplomacia de la UE, el español Enrique Mora, se reunió en Teherán con el viceministro de Exteriores iraní, Ali Baqeri, para tratar asuntos bilaterales y abordar la marcha del proceso en la capital austriaca.



Un alto cargo de la UE ha explicado que el encuentro fue positivo y sirvió para establecer confianza con el nuevo Ejecutivo e intercambiar visiones sobre el acuerdo nuclear. Así, Teherán transmitió que todavía no está listo para volver a la mesa de negociación, a la espera de cerrar el equipo negociador y conocer todos los detalles de la negociación.



En todo caso, en Bruselas son optimistas con respecto a la disposición del nuevo Ejecutivo iraní de preservar el acuerdo. "No están listos para retomar ya las negociaciones de Viena, pero es obvio y han dado señales de que quieren acabar las conversaciones y no quieren hablar por hablar, sino alcanzar un acuerdo final sobre cómo revivir el acuerdo", ha subrayado el alto cargo.