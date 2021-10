Gayà: "El partido se nos ha escapado por las ocasiones de gol falladas"

El defensa del Valencia José Gayá (d) cae ante el jugador estadounidense del FC Barcelona, Sergiño Dest. EFE/Alejandro García.

Barcelona, 17 oct (EFE).- El defensa del Valencia José Luis Gayà explicó que "el partido" se le escapó a su equipo "por las claras ocasiones de gol falladas", tras perder por 3-1 ante el Barcelona en el Camp Nou en el partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander.

"Veníamos con una intención muy clara, intentando presionar arriba para no dejarles salir, y nos ha durado hasta el 80 y poco. Hemos competido bien", analizó Gayà, que fue el autor del gol del Valencia.

Así, consideró que su equipo, "en líneas generales", hizo "un buen partido", y en la segunda parte incomodó al Barça. "Pero Ter Stegen ha demostrado el gran portero que es", sentenció.

Respecto al penalti que cometió sobre Ansu Fati, Gayà se mostró contundente: "Todos coinciden que llego y toco el balón. No sé cómo se ha visto desde la televisión, las tomas siempre engañan. La temporada pasada ya me pitaron uno y ahora otra vez. Es lo de siempre, pitan lo que quieren".