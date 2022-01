Fútbol/Primera.- (Crónica) El Sevilla se mantiene arriba y Osasuna y Rayo siguen con la sonrisa

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Sevilla se mantiene en los puestos altos de la clasificación de LaLiga Santander 2021-2022 gracias a su victoria (0-1) ante el Celta, mientras que Osasuna y Rayo Vallecano siguen con la sonrisa puesta tras sus triunfos ante el Villarreal (1-2) y el Elche (2-1), en partidos correspondientes a la novena jornada del campeonato.



En Balaídos, el Sevilla aparcó por un momento ciertas dudas generadas tras su empate ante el Wolfsburgo (1-1) en Champions y la derrota en Granada (1-0) antes del parón, con tres puntos claves ante un Celta que no termina de despegar.



Y el conjunto de Julen Lopetegui se hizo con el triunfo gracias a su solidez defensiva, que no se resquebrajó pese a no poder contar con sus dos centrales titulares (Koundé y Diego Carlos) y a su mayor efectividad, algo de lo que está adoleciendo el equipo vigués, lastrado por su poco 'punch' ofensivo y la baja forma en ese sentido de Iago Aspas.



Así, tras una primera mitad igualada y sin grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos, el partido pareció cambiar tras el descanso. El Celta salió con mucho ímpetu y acorraló a un Sevilla, que vio como el palo repelía el remate de Santi Mina en lo que podría haber sido el 1-0.



Sin embargo, después de esa gran ocasión local, llegó el tanto de la victoria sevillista. Rafa Mir se encontró un balón perdido en el área y batió a Dituro para asegurar tres puntos para el conjunto hispalense, que apenas sufrió para mantener su valiosa renta.



Por otro lado, Osasuna y el Rayo Vallecano confirmaron su gran inicio de temporada y se instalaron en posiciones de competición europea después de imponerse 1-2 al Villarreal y por 2-1 al Elche, respectivamente.



Mención especial fue la victoria de los Jagoba Arrasate en una plaza difícil como el Estadio de la Cerámica y ante un 'Submarino Amarillo' que, pese a recuperar a Gerard Moreno, volvió a pagar sus errores y una floja primera mitad.



Osasuna fue superior en los primeros 45 minutos y obtuvo su premio con el tanto de Lucas Torró antes de la media hora. El Villarreal se rearmó tras el paso por los vestuarios y desarboló al equipo navarro, que sufrió para contener las continuas acometidas locales.



Así, Gerard Moreno celebró su vuelta a los terrenos de juego con el tanto del empate, que dio más fuerza a los de Unai Emery para volcarse en busca del 2-1. Osasuna aguantó y cuando parecía que se conformaría con el empate, un error de Mandi permitió al 'Chimy' Ávila firmar la tercera victoria consecutiva y colocar quintos a los 'rojillos'.



Finalmente, el Rayo Vallecano también demostró que está en un buen estado de forma y olvidó su derrota en El Sadar con una nueva victoria tras remontar al Elche en Vallecas e imponerse por 2-1 para colocarse en la sexta posición de la clasificación con 16 puntos.



El conjunto de Andoni Iraola volvió a mostrarse muy fuerte en su estadio, donde aún no ha perdido tras cuatro partidos y donde fue capaz de reponerse al tempranero gol de Lucas Boyé. Mario Hernández logró el empate antes de la media hora y el partido ya fue casi siempre de color franjirrojo, aunque la victoria no se certificó hasta la segunda mitad gracias a un tanto de Ntekja que sentenció la tercera derrota seguida del Elche a domicilio.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 9 DE LALIGA SANTANDER.



-Sábado 16.



Levante - Getafe 0-0.



Real Sociedad - Mallorca 1-0.



-Domingo 17.



Rayo Vallecano - Elche 2-1.



Celta - Sevilla 0-1.



Villarreal - Osasuna 1-2.



FC Barcelona - Valencia 21:00.



-Lunes 18.



Alavés - Betis 19:00.



Espanyol - Cádiz 21:00.



-Aplazados.



Real Madrid - Athletic Club.



Granada - Atlético de Madrid.