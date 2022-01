Fútbol/Primera.- Crónica del FC Barcelona - Valencia: 3-1

El Barça coge ánimo antes del Clásico



El conjunto catalán se impone 3-1 con remontada de la mano de Ansu Fati al Valencia



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona sumó este domingo tres importantes puntos en LaLiga Santander 2021-2022 tras imponerse por 3-1 en el Camp Nou al Valencia en un partido donde continuó evidenciando que necesita mejorar en su fútbol, pero que le sirvió para coger ánimo de cara al Clásico del próximo domingo.



El equipo de Ronald Koeman necesitaba no fallar ante su público después de su pobre imagen antes del parón en el Wanda Metropolitano y aunque no brilló en exceso en lo futbolístico, sí demostró que con Ansu Fati y Memphis Depay mejora ostensiblemente en lo ofensivo. El de José Bordalás, por su parte, dejó buenos momentos y llegó a ir por delante en el marcador de forma breve, pero terminó encadenando su quinta jornada sin ganar.



En un día clave a nivel institucional para el club por la celebración, finalmente inconclusa, de la Asamblea de Socios Compromisarios, las cosas no comenzaron bien para un Barça que se vio a remolque otra vez muy pronto. En el minuto 5, Gayà recogió un balón fuera del área y lo empaló con calidad y fuerza al fondo de la red para poner el 0-1.



Pese a lo tempranero del tanto, el conjunto catalán acertó a reaccionar con viveza. Con la velocidad y empuje que le dieron por el lado izquierdo Jordi Alba y Ansu Fati, por donde se generó casi todo lo más positivo a nivel ofensivo y por donde llegaron las mejores ocasiones 'culés'.



La primera fue un afilado envío del lateral al que Gayà se cruzó en una formidable acción antes de que lo empujase a la red un Dest, colocado por Ronald Koeman como extremo en el ansiado 4-3-3. La segunda fue el 1-1. Ansu Fati, que ya había avisado a Cillessen antes del 0-1, conectó con una pared con Memphis y su potente disparo desde fuera del área demostró que puede ser la esperanza blaugrana para enderezar la temporada.



La igualada tranquilizó algo más al Barça y provocó que el Valencia tuviese que buscar más sus opciones a la contra, sobre todo con Gonzalo Guedes. Pese a un mayor dominio, a los locales les costó hacer ocasiones de peligro, pero encontró su premio a su mejor jugada colectiva del duelo. La pelota circuló de lado a lado con velocidad y acabó en los pies de Alba, otra vez fino en su asistencia a un Ansu Fati, derribado en el intento de corte vital de nuevo de Gayà y sancionado como penalti pese a las protestas visitantes. Memphis volteó el marcador de forma furibunda justo antes del descanso.



SOLER ASUSTA



Tras el paso por vestuarios, el conjunto catalán salió en busca de marcar el tercer gol y sentenciar el duelo, y fue de nuevo Ansu Fati el que fue la mayor amenaza con un potente disparo que obligó a intervenir a Cillessen.



Sin embargo, a partir de ahí, y de la marcha del delantero hispano-guineano al banquillo para proseguir con su paulatina carga de minutos para alcanzar su mejor nivel, el Valencia vivió sus mejores minutos. Su presión incomodó mucho al FC Barcelona e incluso tuvo una buena opción de empatar, pero el disparo de Carlos Soler se fue al palo. Poco después, Guedes también probó fortuna, pero el poderoso brazo de Ter Stegen repelió su disparo, eso sí, centrado.



Y con el paso de los minutos, el equipo de José Bordalás se fue diluyendo y perdiendo fuelle con unos cambios que no dieron soluciones. El Barça pudo vivir con más comodidad y que el partido se jugase ya más cerca del área 'che', aunque las ocasiones fueron con cuentagotas. Finalmente, una buena acción de Dest permitió a Coutinho, relevo de Ansu Fati, sentenciar el encuentro en el 85 y permitir que Ronald Koeman también diese sus primeros minutos a otra de las esperanzas para el futuro como es el 'Kun' Agüero.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - VALENCIA, 1 (2-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto (Mingueza, min.71), Piqué, Eric García, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Gavi (Nico González, min.71), Frenkie de Jong; Dest (Agüero, min.87), Memphis y Ansu Fati (Coutinho, min.59).



VALENCIA: Cillessen; Foulquier (Musah, min.75), Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Soler, Wass, Hugo Guillamón (Helder Costa, min.86), Hugo Duro (Marcos André, min.59); Guedes (Cheryshev, min.75) y Maxi Gómez (Manu Vallejo, min.87).



--GOLES.



0-1, minuto 5. Gayá.



1-1, minuto 13. Ansu Fati.



2-1, minuto 41. Memphis, de penalti.



3-1, minuto 85. Coutinho.



--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó a Gavi (min.20) y Busquets (min.32), por el FC Barcelona, y a Gayà (min.39), Foulquier (min.63) y Maxi Gómez (min.82), por el Valencia.



--ESTADIO: Camp Nou.