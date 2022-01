01-01-1970 Fútbol.- Tebas pide a Romeu que deje de construir "relatos manipulados" sobre la situación del FC Barcelona. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha acusado al vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, de construir "relatos manipulados" sobre la situación del club, después de que este responsabilizase a la patronal de no parar los pies a la anterior junta ante la dramática situación de la entidad, y ha afirmado que comete "muchos errores para tanto cargo". DEPORTES EUROPA PRESS/FCB



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha acusado al vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, de construir "relatos manipulados" sobre la situación del club, después de que este responsabilizase a la patronal de no parar los pies a la anterior junta ante la dramática situación de la entidad, y ha afirmado que comete "muchos errores para tanto cargo".



"Señor Romeu, LaLiga miraba aquí, lea la nota de hace días sobre la situación del FC Barcelona. Deje de construir relatos manipulados (crisis, CVC...). Le repito, Real Madrid y FC Barcelona son el 40% aproximadamente, no el 90% de la cifra de negocio de LaLiga. Muchos errores para tanto cargo", escribió en la red social Twitter junto a un informe de LaLiga sobre la situación del club azulgrana de octubre de 2021.



En una entrevista para el diario El Mundo, Romeu aseguró que el Barça era un club "en quiebra técnica" y lamentó que LaLiga avalase en su momento la gestión de Josep Maria Bartomeu al frente de la entidad. "LaLiga, a través del señor Tebas, está actuando con cierta beligerancia hacia el Barça. Es una evidencia. ¿Hacia dónde miraba LaLiga? Porque esta situación no es de un día (...) LaLiga tiene responsabilidad, como mínimo, como supervisora", señaló.