Fútbol.- Ronald Koeman: "Tengo dos días de tranquilidad y voy a aprovecharlos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, reconoció que su equipo había "mejorado" en lo futbolístico en la victoria de este domingo ante el Valencia por 3-1, un triunfo que además le proporciona "dos días de tranquilidad".



"Tengo dos días de tranquilidad y voy a aprovecharlos porque hay cosas bonitas en nuestro trabajo y es tanta la diferencia en la sensación después de ganar o perder, pero el partido del miércoles es igual de importante y hay que seguir en esta línea y con esta actitud y tranquilidad. Los partidos que se ganan dan una confianza que uno necesita", señaló Koeman en rueda de prensa.



El técnico neerlandés reconoció que tienen "un plan" con Ansu Fati y que habían "decidido" que sólo jugase una hora. "Pensamos que poco a poco va a estar mejor físicamente y que será tan importante como ha demostrado en estos dos o tres partidos porque es un jugado diferente a lo que tenemos", admitió.



En este sentido, considera "complementarios" al hispano-guineano y a Memphis Depay. "Los dos pueden jugar de '9' o en banda, necesitan su libertad y han demostrado con el gol del empate que hay buena conexión entre los dos", confesó.



También celebró poder haber dado minutos al delantero argentino Sergio Agüero, un futbolista "importante por su calidad y experiencia". "Él y Ansu Fati son jugadores que nos faltan para tener más competencia y para tener más calidad arriba", advirtió el preparador 'culé'.



"Coutinho estuvo bien, rápido, y con su libertad pudimos controlar mejor el partido. Ha dado un paso para él importante y yo siempre he creído en él, creo que poco a poco va a recuperar su calidad porque físicamente está mejor", remarcó sobre el brasileño, autor del 3-1.



Para Koeman, su equipo estuvo "concentrado". "Con el empate hemos jugado mejor. Hemos mejorado, en el aspecto defensivo hemos estado mejor que en otros partidos y el equipo estuvo compacto, agresivo y con buena presión arriba, y eso es importante porque este es un equipo que siempre quiere atacar", opinó, dando más valor a la acción de Gayà en el 0-1 que a un despiste de los suyos.



Finalmente, el entrenador del FC Barcelona se refirió al penalti sobre Ansu Fati que supuso el 2-1 antes del descanso. "Se puede dudar si es penalti o no, pero el árbitro lo ha pitado y el VAR no ha entrado, entonces lo es", zanjó.