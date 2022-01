Fútbol.- Laporta: "Debemos decidir cómo queremos que sea el Barça de este siglo"

17-10-2021 El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha resaltado que la Asamblea de Socios Compromisarios de este domingo será vital, ya que en ella decidirán "cómo será el Barça de este siglo", y ha asegurado que tienen "un plan para salvarlo" de la "deriva errática" en la que se encuentra con el objetivo de devolverlo "al lugar que se merece". CATALUÑA ESPAÑA EUROPA DEPORTES BARCELONA FCB



El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha resaltado que la Asamblea de Socios Compromisarios de este domingo será vital, ya que en ella decidirán "cómo será el Barça de este siglo", y ha asegurado que tienen "un plan para salvarlo" de la "deriva errática" en la que se encuentra con el objetivo de devolverlo "al lugar que se merece".



"Es una de las Asambleas más importantes de nuestra historia. Tenemos la responsabilidad de decidir cómo va a ser el Barça. Profundizaremos en cuestiones de futuro y tendremos que tomar decisiones que también afectarán a generaciones futuras. El Barça está más que nunca en vuestras manos. El Barça no está en manos de terceros, de Estados o fondos de inversión, y podéis estar seguros de que el Barça siempre será propiedad de los socios y socias. Los que piensen que se pueden apropiar del Barça lo llevarán mal", señaló durante su discurso en el Palau Blaugrana.



Durante la Asamblea, que comenzó con un minuto de silencio en honor de los socios y socias fallecidos recientemente y con un vídeo resumen de la última temporada y media, no ocultó los malos números de la entidad. "Son las peores cuentas de la historia del Barça. Cuando llegamos no podíamos pagar ni las nóminas. Las responsabilidades que se deriven las estudiaremos acabadas las auditorías", apuntó.



"Teníamos dos opciones: quedar lamentándonos de lo que heredamos o trabajar. Esta situación no se arregla de hoy para mañana, 595 millones de euros a un interés bajo, hemos negociado los contratos del primer equipo y hemos reducido la masa salarial en 156 millones. Era la más alta del mercado. Hemos reactivado las inversiones en nuestro patrimonio", prosiguió.



En este sentido, pidió dar "un paso adelante" para que el club vuelva "a ser querido y admirado en el mundo". "Hemos de hacer un ejercicio de responsabilidad y decidir cómo queremos que sea el Barça de este siglo", dijo. "Hemos de arremangarnos para tirar para adelante. Queremos aprobar estas cuentas nefastas para tirar hacia adelante y devolver al FC Barcelona al lugar que se merece. Os pido vuestra confianza porque no lo podremos hacer solo. Nuestros valores no pueden quedar disipados por una situación de crisis coyuntural. En los momentos de dificultad siempre sale lo mejor del barcelonismo", expresó.



"Somos una gran familia y como toda gran familia le daremos la vuelta a esta situación. El Barça es una institución modélica en el terreno deportivo e institucional. Tenemos vocación de servir al Barça, y si fallamos en alguna decisión no será por mala fe. Estamos dispuestos a sacar al club de esta deriva errática en la que estamos instalados. La historia nos juzgará. Estamos arriesgando nuestro prestigio y nuestro patrimonio para ayudar al club", continuó.



"TENEMOS UN PLAN PARA SALVAR AL BARÇA"



El máximo mandatario azulgrana desveló que tienen "un plan para salvar al Barça", "estratégico y riguroso", y vertebrado sobre tres ejes. El primero de ellos es "recuperar el modelo deportivo basado en La Masia". "El Espai Barça es fundamental para poder competir con poderosos competidores", advirtió, y aventuró que será "el orgullo del barcelonismo durante un siglo". "El impacto que tendrá en Barcelona la comparo al que tuvieron los Juegos Olímpicos del 1992", apuntó. "Nuestros rivales comenzarán a recoger los frutos de las reformas en sus estadios a final de esta temporada. Tenemos que espabilar", avisó.



El segundo eje es el de la sostenibilidad económica. "Debemos trabajar para incrementar los ingresos y reducir costes", aseguró, adelantando también un plan de sostenibilidad ambiental que será "referencia en la gestión medioambiental". Por último, respecto al ámbito social, afirmó que instaurarán un "modelo más eficiente con los socios" y abrirán la nueva etapa de la Fundación, el "eje vertebrador de nuestros valores" y con el que pretenden hacer "una sociedad más justa y más libre".