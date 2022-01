Fútbol.- La Real Sociedad cae ante el Levante y deja solo al Barça en la cabeza de la Primera Iberdrola

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona se quedó como líder en solitario de la clasificación de la Primera Iberdrola 2021-2022 después de imponerse al Sporting de Huelva por 0-5 y aprovechar la primera derrota de la campaña de la Real Sociedad en la visita del Levante (0-1), mientras que el Atlético de Madrid tampoco pudo ganar en Tenerife y el Real Madrid encajó otra derrota en Sevilla, en partidos correspondientes a la séptima jornada del torneo.



Las actuales campeonas siguen imparables en el campeonato y no frenaron su velocidad de crucero en Huelva donde se llevaron los tres puntos para sumar ya 21 con 43 goles a favor. El equipo de Jonatan Giráldez sólo pudo perforar la portería local con un gol en propia puerta de Stephanie Blanco en la primera mitad, pero en la segunda aceleró y sentenció con los tantos de Alexia Putellas, Irene Paredes y, por partida doble, Aitana Bonmatí.



La séptima victoria de las blaugranas no pudo ser en esta ocasión replicada por la Real Sociedad, que vio detenido su gran inicio de campaña al caer en casa ante un Levante que va de menos a más y que se llevó los tres puntos con un tanto de Carolina Pérez en el minuto 89 para colocarse ya cuarto. Las realistas jugaron con diez desde el minuto 39 por la roja a Vanegas.



Además, del resto de perseguidores de las líderes, el Atlético de Madrid cayó a la quinta plaza empatado con las 'granotas' después de no pasar del empate a un gol en la siempre complicada visita a la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Ludmila da Silva adelantó muy pronto a las colchoneras, pero María José Pérez igualó antes del cuarto de hora.



Por su parte, el Deportivo Alavés Gloriosas se confirmó como la revelación en este inicio de temporada y se hizo con la victoria a domicilio ante el Madrid CFF por 0-1, mientras que el Real Madrid volvió a encajar otra derrota para alejarse aún más de los puestos altos al perder de forma contundente en su visita al Sevilla por 3-0, con un gran tanto de Inma Gabarro.



Finalmente, el Athletic Club se impuso por 2-1 al Villarreal, el Valencia estrenó su casillero de victorias al derrotar por 1-0 a Rayo Vallecano que se queda colista con un punto y el Betis se alejó algo de la zona baja tras ganar en su visita al Eibar por 1-2.