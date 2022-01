Francia.- Las autoridades francesas investigan la decapitación de una mujer en el sur del país

PARÍS, 17 (DPA/EP)



Las autoridades francesas investigan a un hombre por la decapitación de una mujer en la ciudad de Agde, en la costa sur del país, según ha anunciado este sábado el fiscal de la zona de Béziers.



Aunque las circunstancias del crimen no han sido aún esclarecidas, la Policía ha encontrado señales de una pelea en el apartamento de la víctima, de 77 años de edad, si bien la entrada no había sido forzada.



Según han detallado las autoridades, se ha encontrado ADN del sospechoso en el cuerpo de la mujer, y sangre de ella en los zapatos del hombre.



El sospechoso y su esposa habían trabajado para la víctima hasta que recientemente ambos fueron despedidos, acusados de robo, ha informado el fiscal.



Durante el interrogatorio, el hombre aseguró no acordarse del crimen aludiendo a problemas de memoria.