Falcao, suplente en el Rayo, y Mojica en el Elche

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola (c) durante un partido. EFE/ Jesús Diges

Madrid, 17 oct (EFE).- Radamel Falcao, delantero colombiano del Rayo Vallecano, comenzará el partido frente al Elche desde el banquillo, mientras que en el conjunto ilicitano la principal novedad es la suplencia del también extremo colombiano Johan Mojica y el central chileno Enzo Roco.

Falcao es sustituido por Sergi Guardiola en un once del Rayo en el que también destaca el debut en el lateral derecho del canterano Mario Hernández, que sustituye al internacional albano Iván Balliú, sancionado.

El Rayo sale de inicio con un once formado por Dimitrievski; Mario, Catena, Saveljich, Fran García; Isi Palazón, Valentín, Comesaña, Álvaro; Trejo; y Sergi Guardiola.

En el Elche comienzan como suplentes el extremo colombiano Johan Mojica y el central chileno Enzo Roco, que apenas han podido entrenar con sus compañeros tras regresar de atender los compromisos internacionales con sus respectivos equipos. Les sustituyen en Josema por el extremo izquierdo y Gonzalo Verdú, ya recuperado de una lesión, en el centro de la zaga.

El Elche juega de inicio con un once formado por Kiko Casilla; Palacios, Gonzalo Verdú, Bigas, Josema; Piatti, Mascarell, Gumbau, Fidel; Benedetto y Lucas Boyé.