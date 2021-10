Exilio dice que la extradición de Saab revela lo que Maduro quería del diálogo

Fotografía de archivo del presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), el exmilitar venezolano José Antonio Colina. EFE/Giorgio Viera

Miami, 17 oct (EFE).- La reacción de la "tiranía" venezolana a la extradición del empresario Alex Saab a EE.UU. demuestra "cuál era la verdadera intención del diálogo venezolano", afirmó este domingo a Efe José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), quien se mostró seguro de que el extraditado "hablará".

Colina, un exmilitar venezolano exiliado desde hace años en EE.UU., subrayó que la abrupta ruptura del diálogo por parte del Gobierno venezolano en señal de protesta por la extradición de Saab desde Cabo Verde es "un golpe certero y sumamente importante".

A su juicio, con esa reacción Maduro ha desnudado que el interés en dialogar con la oposición no era otro que "librarse o minimizar las sanciones estadounidenses" contra funcionarios venezolanos.

También -dijo- deja en mal papel a los opositores que siguieron con el diálogo después de que el Gobierno incluyera a Saab, en ausencia, entre sus representantes en las conversaciones en México.

Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) hace 49 años y nacionalizado venezolano, fue extraditado este sábado desde Cabo Verde, donde llevaba detenido más de un año, para responder ante la Justicia estadounidense de lavado de activos provenientes de empresas fantasmas creadas en el extranjero para canalizar los beneficios de una amplia red de corrupción en Venezuela.

Este lunes comparecerá ante un juez federal en Miami por primera vez desde su extradición.

Al presidente de Veppex, que ha convocado a los venezolanos en Miami a manifestarse ante los tribunales durante la audiencia, no le queda duda de qué opción elegirá Saab ahora que está en manos de la Justicia estadounidense: colaborar para que su pena sea lo más reducida posible o someterse a un juicio público.

"Va a corroborar información que ya tiene EE.UU. y entregar nueva información", subraya.

Eso va a permitir "judicializar a por lo menos 400 militares y empresarios venezolanos implicados en el esquema de corrupción que ha saqueado Venezuela", aseveró.

También pondrá en evidencia a los países que han ayudado a la constitución de las empresas fantasmas de la red, algunos latinoamericanos entre ellos, además de China, Rusia y Turquía, dijo el exmilitar.

Colina destacó que Maduro, en su "desesperación" por alejar a Saab de EE.UU., agotó todas las instancias "salvo la de acabar con él físicamente", y se congratuló de que no haya logrado su objetivo.

Además, llamó al Gobierno de EE.UU. y a la comunidad internacional a abrir los ojos y darse cuenta de que "la vía para acabar con "una pandilla de criminales no es ni el diálogo ni la negociación".

El Gobierno venezolano ha calificado de "secuestro" la extradición de Saab y denunciado la ilegalidad del proceso, además de romper unilateralmente el diálogo y devolver a prisión a seis exdirectivos de la compañía venezolana Citgo -filial de la petrolera estatal Pdvsa en Estados Unidos- que habían sido condenados por corrupción el año pasado, y puestos bajo arresto domiciliario.

Los directivos poseen nacionalidad venezolana y estadounidense, según sus abogados. EFE

