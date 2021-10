Estado de alerta

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone (c), dirige una sesión de entrenamiento del equipo este sábado en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. EFE/J.J. Guillén

Madrid, 17 oct (EFE).- La Liga de Campeones regresa tras el parón propiciado por los compromisos de las selecciones nacionales para alcanzar el ecuador de la fase de grupos que varios equipos afrontan con el margen de error reducido después de la disputa de los dos primeros partidos.

Es el caso de la mayoría de los representantes españoles. Especialmente el Barcelona, que aún no ha puntuado, y el Villarreal, que solo ha conseguido un empate. El Sevilla, que aún no conoce el triunfo y que acumula dos igualadas, y el Real Madrid, que solo ha ganado un encuentro, tampoco pueden permitirse un nuevo error.

Únicamente el Atlético Madrid, que acumula cuatro puntos y que protagoniza el duelo con más lustre de la sesión, frente el Liverpool, en el reencuentro del uruguayo Luis Suárez con el que fuera su equipo, afronta la cita con más desahogo.

Precisamente el conjunto de Jurgen Klopp es uno de los seis conjuntos que cuenta sus compromisos por triunfos. Además del cuadro de Anfield, el Ajax, el Borussia Dortmund, el Sheriff, el Bayern Múnich y el Juventus presumen de pleno.

El Wanda Metropolitano acoge el martes un duelo plagado de alicientes. Además del reencuentro de Suárez con un club con el que jugó 133 partidos y anotó 82 goles, el enfrentamiento entre el Atlético Madrid y el Liverpool es un duelo con cuentas pendientes.

En el recuerdo la noche del 11 de marzo del 2020 cuando el equipo madrileño asaltó Anfield y eliminó al entonces vigente campeón de Europa. Fue el día mágico de Marcos Llorente, que firmó dos goles y se convirtió en un jugador clave para Diego Pablo Simeone. La pandemia amenazaba, el Atlético firmó una gesta histórica y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En esta ocasión está en juego el liderato del Grupo B. El cuadro de Klopp superó al Oporto y al Milan. El Atlético Madrid empató contra el representante portugués pero en su último partido ganó al conjunto italiano.

El Real Madrid afeó su trayecto europeo con una inesperada derrota en el Santiago Bernabéu ante el debutante Sheriff moldavo. El impensable revés restó relevancia al éxito en San Siro ante el Inter en la fecha inicial. Ahora visita Kiev para enfrentarse al Shakhtar con el que perdió dos veces en el curso anterior.

El conjunto de Carlo Ancelotti debe aprender de aquello y reactivar su situación europea. Igual que el Atlético Madrid afrontará el compromiso aliviado de esfuerzo. Ninguno compitió el fin de semana en LaLiga.

El Barcelona es colista inesperado del Grupo E. Para el conjunto de Ronald Koeman, que poco a poco vacía su enfermería para completar el plantel, la visita al Camp Nou del Dinamo Kiev es clave. Afronta el partido sin margen de error el representante español ante un adversario que solo disfruta de un empate ante el Benfica.

El equipo azulgrana aún no ha marcado gol alguno en Europa, donde ha encajado seis. Tres del Bayern y tres del conjunto portugués. Va con retraso el Barcelona que abre la jornada del miércoles.

Mientras, en Lisboa, el Benfica recibe al Bayern Múnich en la puja por el liderato del cuarteto.

El Sevilla pretende despegar en Europa en su visita al estadio Pierre Maureoy de Villeneuve d'Ascq, escenario del Lille. El campeón francés es el último del Grupo C, con un empate como único mérito. El empate logrado en Alemania, ante el Salzburgo, en la última fecha alivió al equipo de Julen Lopetegui que aspira a alcanzar la velocidad de crucero del pasado curso y dejar su impronta en España y en Europa.

El Salzburgo recibe en el Red Bull Arena al Wolfsburgo para afianzar su primer puesto.

El Villarreal es otro de los que tiene el margen de error reducido. El campeón de la Liga Europa acude al escenario de la revelación del torneo, el Young Boys suizo, que ganó al Manchester United y que estuvo cerca de puntuar con el Atalanta, líder del Grupo F.

El conjunto de Unai Emery transita por la competición con solo un empate, cosechado ante el equipo de Bérgamo. Perdió contra el Manchester United. Las diferencias son mínimas y el Villarreal aún está a tiempo de todo.

El reencuentro con la Liga de Campeones reúne en el estadio Jan Breydelstadion al Club Brujas, otra de las sensaciones de lo que va de torneo, con el Manchester City. El equipo del español Pep Guardiola ha irrumpido en Europa con menos consistencia de la esperada y, tras golear al Leipzig en el debut, lastra la derrota encajada contra el París Saint Germain.

El representante francés, dominador del Grupo A con un empate, ante el conjunto belga pero con el triunfo contra los 'citizens', espera en el Parque de los Príncipes al Leipzig, colista y que todavía no ha puntuado.

El Ajax y el Borussia Dortmund se disputan en el Johan Cruyff Arena el liderato del Grupo C. Son dos de los equipos que disfrutan de un arranque impecable en Europa. Con pleno de victorias. El campeón holandés ha mostrado una gran contundencia y calibra el nivel del representante alemán.

En Estambul, dos horas antes, el Besiktas y el Sporting de Portugal, relegados a la condición de comparsa, pretenden sumar sus primeros puntos en el torneo.

El Juventus puede dar un paso al frente hacia los octavos si gana en Rusia al Zenit San Petersburgo. El equipo de Turín se ha impuesto en los dos encuentros anteriores y puede afianzar el liderato al que aspira el campeón, el Chelsea, que perdió en Italia ante el plantel de Massimiliano Allegri.

El equipo inglés recibe en Stamford Bridge al Malmoe que aún no ha puntuado ni ha marcado en los dos partidos que ha jugado.