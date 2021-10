España y Colombia asesoran el proceso de transformación de la Policía dominicana

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 17 oct (EFE).- España y Colombia participan del proceso de transformación y modernización de la Policía Nacional dominicana, cuya imagen se ha deteriorado a grandes pasos en los últimos meses, anunció este domingo el presidente Luis Abinader.

La transformación de la Policía Nacional incluirá la evaluación de cada uno de sus miembros, mejorar la calidad de vida de los agentes y la adquisición de equipos para supervisar el trabajo que realizan en las calles, expuso el jefe de Estado en una conferencia de prensa desde la sede del Ejecutivo.

El gobernante habló sobre los resultados de la comisión que nombró hace varios meses para recomendar los correctivos a aplicar en la Policía.

La evaluación de "cada uno" de los cerca de 40.000 miembros de la Policía estará a cargo de una "reconocida" firma internacional, cuyas funciones supervisarán las Naciones Unidas y las Policías colombiana y española.

Este proceso se implementará en un máximo de 18 meses, agregó el mandatario, quien anunció la visita al país el próximo 25 de noviembre del director de la Policía Nacional de España, Francisco Pardo Piqueras.

Colombia y España también asesorarán a República Dominicana en la reestructuración del Instituto Policial de Educación, el cual ampliará de seis meses a un año su período de formación dirigido a los aspirantes a policías.

"El lunes 25 de octubre promulgaremos el reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional que por razones desconocidas se ha retrasado 5 años en ser aplicado", dijo el jefe de Estado, al revelar que hay policías en las calles con "apenas dos meses" de entrenamiento.

Entre las medidas a tomar figura practicar una auditoría a la Policía.

También se trabajará en reducir el alto número de oficiales de alta graduación que tiene el cuerpo del orden sin función alguna, así como en la "distorsión" en los salarios de la institución.

"Estamos frente a un trabajo difícil, duro, que es cambiar una estructura que por décadas sirvió en algunos caos para otros fines, pero como he dicho antes ni me canso ni me cansan (...) confíen en el trabajo de esta comisión y del Gobierno y a los ciudadanos que también hagan sus denuncias", afirmó Abinader.

Antes de sus palabras, Abinader destituyó al director general de la Policía Nacional.

Varios ciudadanos han muerto por disparos de agentes de la Policía en los últimos meses, entre estos una pareja de religiosos acribillada en un retén y una arquitecta perseguida por un suboficial hasta darle muerte de un disparo en la cabeza.