Escritor español Fermín Goñi: "Para mí estar en México es como estar en casa"

El escritor español Fermín Goñi posa para una fotografía durante la presentación de su libro "Un día de guerra en Ayacucho", hoy en el Zócalo de la Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- El escritor y periodista español Fermín Goñi presentó este sábado su libro "Un día de guerra en Ayacucho", una novela sobre la batalla peruana de 1824 que definió la independencia de América del Sur, y dijo a Efe que él se siente latinoamericano y que cuando está en México se siente "como en casa".

"A mí aquí siempre se me recibe bien. Para mí estar en México es como estar en casa", dijo el autor, quien presentó el libro junto al escritor Paco Ignacio Taibo II, a quien consideró su "amigo" y bromeó con que es "fan número uno" de esta novela.

Goñi (Pamplona, 1953) presentó "Un día de guerra en Ayacucho" en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, en la Ciudad de México, antes de irse de gira a otras ciudades latinoamericanas como Lima o Bogotá.

Allí, Taibo y el también periodista conversaron sobre la obra, pero también expresaron su amor por la literatura y su vinculación con la conexión entre España y Latinoamérica.

En concreto, Goñi recordó cuando llegó a México por primera vez, y compartió que desde entonces sintió que pertenece en parte a este país, pero sobre todo a América Latina.

"Uno no elige quiénes van a ser sus padres o sus hermanos ni dónde va a nacer, pero sí puede elegir de dónde va a ser y yo soy latinoamericano", dijo, recibiendo los aplausos del público.

VÍNCULOS QUE PERSISTEN

En entrevista con Efe, el escritor consideró que España y Latinoamérica tienen incontables vínculos, a pesar de la tensión vivida en los últimos años después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviase en 2019 una carta al rey de España solicitando que el país ibérico pidiese perdón por la conquista.

El Gobierno de España consideró en su momento que "la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas".

"Es lo que hay que poner en valor (los vínculos). Lo que tenemos que hacer es apoyarnos y estrechar muchísimo más las relaciones de todo tipo y es una labor imprescindible", opinó Goñi.

En este sentido, dijo que disfruta viendo cómo autores latinoamericanos llegan a España, y escritores españoles están presentes en las librerías latinoamericanas, puesto que, para él, la literatura es una herramienta clave para la unión entre ambas regiones.

Goñi dijo que conoció todavía mejor Latinoamérica, concretamente Perú, a través de el trabajo para este libro.

De hecho, durante alrededor de cinco años conoció los lugares que retrata en la novela y estudió la batalla y su contexto en profundidad, sobre todo asesorado pos antropólogos, historiadores y todo tipo de especialistas, tanto de España como de Perú. "Sobre todo de Perú", explicó.

Goñi consideró que el proceso fue algo muy disfrutable para él por poder conocer lugares, personas e historias de gran interés, pero también fue muy duro.

"Se disfruta con todo y se sufre con todo", dijo, a la vez que consideró que merece la pena.

Para él, la batalla, protagonizada por Sucre, a quien consideró "el hijo que a (Simón) Bolívar le hubiese gustado tener, tiene una gran relevancia histórica", que quiso describir al detalle con el objetivo de llevarla a quien no la conociese y darle "al menos un barniz".

El libro está publicado en la editorial estatal Fondo de Cultura Económica (FCE), que dirige Paco Ignacio Taibo II.

Tras convertirse en un evento virtual en 2020, la edición número 21 de la Feria Internacional del Libro del Zocalo, que tiene lugar entre el 8 y el 17 de octubre, celebra su regreso con más de 200 actividades entre ellas charlas, conferencias, conciertos, debates y presentaciones editoriales.