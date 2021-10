El suizo Aegerter, nuevo campeón mundial de Supersport

Fotografía de archivo en la que se registró al motociclista suizo Dominique Aegerter, nuevo campeón mundial de Supersport. EFE/Julio Muñoz

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El suizo Dominique Aegerter (Yamaha) se ha proclamado nuevo campeón mundial de Supersport al ser tercero en la segunda carrera del Gran Premio de Argentina, disputado en el circuito de San Juan Villicum.

Aegerter, que tenía más que encarrilado el título, se vio además beneficiado por el incidente al principio de su gran rival, el sudafricano Steven Odendaal (Yamaha), con el español Manu González (Yamaha) (una caída), que, aunque volvieron a pista, quedaron descolgados del resto de pilotos y sin opción alguna a pelear, como es habitual, en las primeras plazas.

El helvético, que sucede en el palmarés al italiano Andrea Locatelli, no tuvo por lo tanto ningún problema para asegurar matemáticamente su corona a falta de las dos carreras de la última prueba en Indonesia, puesto que su ventaja es de 68 puntos sobre Odendaal (381-313) y de 106 sobre González.

El francés Jules Cluzel (Yamaha) completó su doblete particular en San Juan al ganar también la segunda carrera pese a los intentos del turco Can Alexander Oncu (Kawasaki). Cuando este le quiso presionar el galo volvió a abrir hueco y venció con otra exhibición.

Por detrás, Aegerter supo ir progresando hasta el tercer puesto. Con la caída de Odendaal a falta de seis giros incluso sin haber puntuado se hubiera proclamado campeón mundial. Aun así el suizo quiso celebrarlo desde el podio de esta segunda carrera.

Tras el percance, el sudafricano trató de seguir la estela de Manu González. Para colmo de males incluso a falta de seis vueltas una caída acabó definitivamente con su carrera. El madrileño llevó su remontada hasta la décima plaza y aún podrá luchar por el subcampeonato con Odendaal, del que le separan 38 puntos. EFE

jap/sab