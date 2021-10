El presidente de Argentina crítica la retirada de libros LGTBI en Castellón (España)

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Buenos Aires, 17 oct (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, criticó este domingo la decisión judicial española de retirar 32 libros de temática LGTBI en once institutos de Castellón (España).

En su cuenta de Twitter, Fernández dijo que "la Justicia española, a instancias de abogados de extrema derecha vinculados a VOX, eliminó de las bibliotecas de las escuelas de una ciudad de la Comunidad Valenciana libros que atienden y promueven el respeto a la diversidad, afectando de ese modo derechos de la población LGBT".

"Hoy sucede en España que los 'libertarios' discriminan y censuran. Pero quiero decir que repudio todo intento de discriminación y censura en cualquier lugar donde ocurra", añadió.

Fernández apuntó que entre "los censurados" está el libro del periodista argentino Bruno Bimbi "El fin del armario".

"Bruno es un periodista maravilloso a quien conocí durante el debate del matrimonio igualitario. He tenido el gusto de leer precisamente ese libro, que me ha servido de mucho para abrir mi mente", afirmó Fernández.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón acordó la retirada cautelar de 32 ejemplares de libros de "ideología LGTBI" en once institutos públicos de esta ciudad y en el centro Pi Gros de menores, que habían sido facilitados por la concejalía de Feminismos del Ayuntamiento.

Este juzgado ha tomado esta decisión a petición de la asociación Abogados Cristianos y como una medida cautelar con base en la 'urgencia', ya que los libros ya estarían en los centros para su distribución, pero se adopta "sin perjuicio de lo que se acuerde una vez se dé traslado a la administración demandada a los efectos de que formule alegaciones sobre el particular, en el correspondiente auto por el que se confirme o se revoque la decisión ahora adoptada".