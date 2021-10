El papa Francisco ordena obispo al chileno Andrés Ferrada Moreira

EFE/EPA/CLAUDIO PERI

Ciudad del Vaticano, 17 oct (EFE).- El papa Francisco ordenó hoy obispo al chileno Andrés Gabriel Ferrada Moreira, secretario de la Congregación para el Clero, en una misa en la basílica de San Pedro en la que también fue ordenado el italiano Guido Marini, obispo de Tortona (Alejandría).

En la homilía, el pontífice destacó que "al obispo le corresponde más servir que dominar y debe estar cercano "al pueblo de Dios, a los demás obispos, a sus sacerdotes y a Dios".

"Reflexionad que habéis sido elegidos entre los hombres y para los hombres, habéis sido constituidos no para vosotros, sino para los demás", subrayó, antes de añadir que "episcopado es el nombre de un servicio, no es verdadero episcopado sin servicio, no es el nombre de un honor".

E insistió en "servir: con este servicio guardaréis vuestra vocación y seréis auténticos pastores en el servicio, no en los honores, en la potestad, en el poder, servir, servir siempre", afirmó el pontífice.

Además, el Papa invitó a los dos nuevos obispos a tener siempre presente que "la cercanía es la huella más típica de Dios", "la cercanía que es compasión y ternura. Por favor, no abandonen esta cercanía". EFE

