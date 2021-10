El Nápoles, 8 de 8; el Juventus tumba a Mourinho y el Milan, épico

EFE/EPA/CESARE ABBATE

Roma, 17 oct (EFE).- El Nápoles mantuvo el liderato con pleno de triunfos este domingo gracias a un trabajado 1-0 ante el Torino en una octava jornada de la Serie A italiana en la que el Juventus infligió la tercera derrota del curso al Roma del técnico portugués José Mourinho (1-0) y el Milan blindó su segunda plaza con una épica remontada de 0-2 a 3-2 contra el Hellas Verona.

Tras ocho jornadas, el Nápoles lidera la tabla con 24 puntos de 24, dos más que el Milan y cinco sobre el Inter de Milán, vigente campeón, que cayó el sábado (1-3) contra el Lazio. El Juventus, con su cuarto triunfo consecutivo, se colocó séptimo, a un solo punto del Roma, cuarto.

Sigue contando sus partidos por victorias el Nápoles de Luciano Spalletti, aunque este domingo tuvo que sufrir para doblegar a un Torino valiente, que aguantó hasta el minuto 81, cuando Osimhen, con su quinto gol del curso liguero, derrumbó el muro con un potente cabezazo.

Fue una liberación para la hinchada del estadio Diego Armando Maradona, después de que Lorenzo Insigne fallara un penalti en la primera mitad y el VAR anulara un gol de Giovanni Di Lorenzo, poco antes de un derechazo a un poste del mexicano Hirving Lozano.

Los hombres de Spalletti recuperaron el liderato en solitario, con dos puntos de margen sobre un Milan que logró el sábado una épica remontada contra el Hellas Verona en San Siro, en el regreso del sueco Zlatan Ibrahimovic tras más de un mes de baja.

El equipo de Stefano Pioli se fue al descanso con un 0-2 adverso en el marcador, pero una monumental actuación del español Samu Castillejo, que saltó al campo al principio del segundo tiempo, propició un vibrante 3-2.

El francés Olivier Giroud recortó distancias de cabeza a la hora de partido y el marfileño Frank Kessie empató de penalti, forzado por Castillejo. El proprio extremo español colgó el centro que el alemán Koray Gunter envió al fondo de las mallas con un gol en propia meta.

Hay tierra de por medio entre Nápoles y Milan y el resto de los pretendientes al título. El Inter de Milán, rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, cayó 1-3 en el campo del Lazio, con remontada incluida.

Con los argentinos Lautaro Martínez y Joaquín Correa que empezaron como suplentes, al acabar de regresar de Suramérica para los partidos clasificatorios al Mundial de Catar, el croata Ivan Perisic ilusionó al Inter de penalti, pero en la reanudación aparecieron Ciro Immobile, también con una pena máxima, el brasileño Felipe Anderson y el serbio Sergej Milinkovic-Savic para completar la remontada lacial.

No faltó una tremenda tangana final, pues el 2-1 del Lazio llegó cuando el interista Federico Dimarco estaba tumbado en el suelo. Lautaro discutió mucho con Anderson y le reprochó no lanzar fuera el balón, aunque la acción del gol lacial se originó precisamente con una jugada del "Toro" argentino y con su compañero en el suelo.

El Inter se quedó tercero en la tabla, con 17 puntos, a cinco del Milan, con el Roma cuarto tras el revés sufrido ante el Juventus en el Allianz Stadium.

Fue suficiente un gol de cabeza de Moise Kean en la primera mitad para tumbar al equipo de Mourinho, que perdonó un penalti al borde del descanso lanzado por el francés Jordan Veretout.

Fue la tercera derrota del curso para Mourinho, tras los que sufrió contra el Hellas Verona y el Lazio.

Gran día para el colombiano Duván Zapata, delantero del Atalanta, que con su gol del 4-1 el Empoli se convirtió en el primer jugador de su país en alcanzar los cien goles en la Serie A italiana.

Y no pudo ser mejor el debut del mexicano Johan Vásquez con el Génova. El zaguero, titular en el equipo de Davide Ballardini, anotó un golazo de cabeza en el minuto 90 que valió el empate 2-2 contra el Sassuolo.

Andrea Montolivo