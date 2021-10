El ‘Granca’ noquea al Real Betis (94-70) y se consolida en la zona noble

El jugador del Gran Canaria Jhon Shurna (i) lucha por el balón con Vitto Brown (d), del Coosur Real Betis, durante su partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado este domingo en el Gran Canaria Arena de Las Palmas. EFE/Ángel Medina G.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 oct (EFE).- El Club Baloncesto Gran Canaria se consolida en la zona alta de la tabla después de superar este domingo al Coosur Real Betis (94-70) con una exhibición en el perímetro de sus jugadores exteriores, dejando una semana más a los sevillanos en puestos de descenso.

El norteamericano John Shurna fue el más destacado de entre el buen juego coral de los claretianos, firmando 13 puntos, 7 rebotes y 24 de valoración, salvando los muebles Todorovic por parte de los béticos, con 9 puntos, 4 rebotes y una asistencia.

En un arranque de continuos errores en ambos aros, el equipo andaluz tomó ventaja merced al acierto del balcánico Todorovic, que firmó en el primer cuarto siete puntos (2-9 tras cuatro minutos de juego).

El conjunto isleño fue carburando lentamente con los puntos de Khalifa Diop -alley oop incluido- y Slaughter, hasta que los tiros libres de Kramer y un triple de Brussino permitieron dar la vuelta al electrónico (16-14). A partir de ahí, se recrudeció el intercambio de golpes, catapultando a los amarillos tras una falta antideportiva sobre Salvó que les llevó a cerrar ese periodo inicial con 28-21.

En el segundo cuarto, la intensidad defensiva del Real Betis provocó un cortocircuito en los claretianos, que no anotaron canasta alguna hasta el minuto 15 de encuentro. Tampoco iban sobrados los jugadores de Joan Plaza, aunque con sendos triples de Bertans y Pozas consiguieron forzar el tiempo muerto del técnico local, Porfi Fisac, con 28-27 en el marcador.

No obstante, los grancanarios reaccionaron tras la pausa táctica, poniendo tierra de por medio con un parcial de 18-0 con Ennis, Slaughter y Shurna como principales protagonistas en el perímetro (46-27). Los sevillanos intentaron reaccionar, pero se quedaron cortos de pólvora: solo 8 puntos en el segundo asalto, con un elocuente 48-29 en las pantallas del Gran Canaria Arena.

Ya en la reanudación, Los de Fisac lograron administrar las distancias, alcanzando una máxima diferencia de 26 (67-41) en pleno ecuador del tercer cuarto con los contragolpes de Brussino y Stevic. El Real Betis trataba de cortar la hemorragia con el acierto de Almazán y Todorovic, pero era en vano. El ‘Granca’ siguió erre que erre con su recital.

En los últimos minutos, los canarios se asomaron a los 30 puntos de distancia (77-47), manteniendo el ritmo con las rotaciones, mientras el Coosur no encontraba soluciones para edulcorar la derrota, aun con los esfuerzos de Bertans y Brown.

Ficha técnica:

94. CB Gran Canaria (28+20+22+24): Kramer (7), Salvó (6), Slaughter (7), Pustovyi (2) y Shurna (13) -quinteto inicial-; Albicy (2), K. Diop (11), I. Diop (11), Ennis (11), Stevic (9), Javi López (-) y Brussino (15).

Entrenador: Porfirio Fisac.

70. Coosur Real Betis (21+8+16+25): Carrington (7), Burjanadze (4), Almazán (3), Todorovic (9) y Pozas (5) -quinteto titular-; Evans (10), Spires (6), Agbelese (-), Bleijenbergh (2), Bertans (12) y Brown (12).

Entrenador: Joan Plaza.

Árbitros: Óscar Perea, Alfonso Olivares y Vicente Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Gran Canaria Arena ante 4.953 espectadores.