El cardenal Rodríguez pide a los hondureños votar de manera consciente y razonada

El sacerdote Óscar Andrés Rodríguez, el 25 de marzo de 2018, en el Parque Central de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 17 oct (EFE).- El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez le pidió este domingo a sus compatriotas que en las elecciones generales del 28 de noviembre voten de manera "consciente y razonada".

En los comicios, los hondureños deben buscar a "las mejores personas para que sirvan y nos ayuden a todos a seguir adelante", subrayó Rodríguez en la misa dominical oficiada en la Basílica menor de Suyapa, en Tegucigalpa.

Las elecciones de noviembre serán las undécimas que se celebrarán desde 1980, cuando Honduras retornó al orden constitucional, después de casi 20 años de regímenes militares.

En cuatro décadas de vida constitucional, la condición de vida de la mayoría de los hondureños no ha mejorado, ya que flagelos como la pobreza, que en 1980 afectaba al 60 % de la población, ahora supera el 70 %, según diversas fuentes.

Además, se han incrementado la violencia criminal, el desempleo, el narcotráfico, la corrupción, la injusticia y la migración irregular, principalmente hacia Estados Unidos, entre otros males.

En la contienda buscarán el poder 14 candidatos presidenciales en igual número de partidos políticos, de los que solamente tres tienen posibilidades de llegar a la sede del Ejecutivo, según diversos sondeos de opinión.

El cardenal Rodríguez señaló además que el ser humano de ahora evidencia el deseo de "ser los primeros, la ambición de poder, los celos, las envidias y la competitividad".

"Quién ha dicho que debemos ser los primeros" y "la ambición del poder y del dinero sigue haciendo que el mundo se divida en pueblos ricos y pueblos pobres", enfatizó el religioso.

También expresó que las ambiciones generan conflictos y división, como se evidencia en Honduras con el proceso electoral que finalizará en noviembre: "divididos, confrontados" e "insultándose mutuamente" los candidatos a cargos de elección popular.

"Qué triste que esta ambición está en todas las instituciones, en todos los grupos y también en nuestra madre iglesia", recalcó Rodríguez.

Hoy, según el cardenal, los hondureños viven en un mundo injusto y competitivo, con una sociedad que "funciona tristemente ejerciendo el poder, ocupando los puestos más importantes unos sobre los otros".

"Queda poco tiempo ya antes de las elecciones, ojalá que todos aquellos que aspiran a llegar al poder en nuestro país no busquen el consejo de los impíos, de aquellos que no tienen fe, que son capaces de aconsejar cosas equivocadas por dinero y búsqueda de poder", añadió.

Rodríguez exhortó a todos los candidatos a cargos de elección popular a que "se sitúen delante del señor Jesús, delante de su propia conciencia y puedan responder qué buscan".