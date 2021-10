Ecuador suma 255 nuevos contagios y acumula 513.557 casos en la pandemia

Vista de una unidad de emergencia con pacientes covid-19 en Quito (Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Quito, 16 ago (EFE).- Ecuador sumó este sábado 255 nuevos caso de contagio de covid-19 y acumuló 513.557 positivos durante la pandemia, según el informe diario difundido por el Ministerio de Salud Pública.

La cifra de muertos confirmados con la covid-19 ascendió a 23.321, lo que supone un nuevo deceso respecto al registro del viernes, a los que se suman 9.607 "fallecidos probables", uno más que ayer, con la enfermedad, para un total de 32.926 defunciones.

La provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, es la que mayor cantidad de casos acumula, con 190.656 positivos; seguida de la costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 71.335 contagios.

Luego aparecen las provincias de Manabí (33.698), Azuay (28.674), El Oro (23.784), Loja (18.268), Tungurahua (15.881), Los Ríos (13.154), Santo Domingo de los Tsáchilas (12.322) y Cotopaxi (12.171).

En cuanto a la situación en los cantones o municipios, el informe precisa que Quito sigue como la ciudad más castigada por la pandemia con 176.300 casos, seguida de Guayaquil con 49.287.

En una rueda de prensa al pasado jueves la ministra de Salud, Ximena Garzon, valoró que el ligero repunte de la última semana está controlado, pero insistió en que no se trata de una cuarta ola del virus sino de "un tema serio".

"El rebrote puede causar el cierre de muchas actividades sociales importantes para la reactivación del país", advirtió la titular sanitaria y aprovechó para instar a la ciudadanía que aún no lo ha hecho a vacunarse.

Señaló que el grupo etario de 18 a 40 años es el que cuenta con menor protección frente al virus al no haber completado el esquema de vacunación pese a que, insistió, el Estado mantiene dosis disponibles de las farmacéuticas Pzifer, CanSino, Sinovac y AstraZeneca.

Ecuador puso en marcha el pasado 21 de enero un plan de vacunación contra la covid-19 que, con corte al 14 de octubre, aplicó 21.346.159 dosis, de las que 11.313.428 corresponden a primeras aplicaciones y 10.032.731 a segundas dosis.

Del total de vacunas aplicadas, 12.272.025 provienen de la farmacéutica china Sinovac, 6.403.133 de la estadounidense Pfizer y 2.276.318 de la británica AstraZeneca.

Asimismo, 394.683 de las vacunas inoculadas corresponden a la china CanSino, de una sola aplicación.