Duván Zapata, primer colombiano en marcar 100 goles en la Serie A

Roma, 17 oct (EFE).- El colombiano Duván Zapata rubricó este domingo el triunfo por 4-1 de su equipo, el Atalanta, en el campo del Empoli y se convirtió en el primer jugador de su país en alcanzar los cien goles en la Serie A.

El delantero de Cali, de 30 años, aprovechó una asistencia del croata Mario Pasalic para marcar a placer el 4-1 en el minuto 90, tras saltar al campo al comienzo de la reanudación en sustitución de su compatriota Luis Muriel.

Fue el cuarto gol en esta temporada liguera para Zapata, un elemento imprescindible en los equilibrios ofensivos del equipo del técnico Gian Piero Gasperini, rival del Villarreal en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Su diana le dio al Atalanta la tercera victoria en cuatro partidos como visitante este curso en el campeonato liguero y le permitió colocarse sexto, a un solo punto del Roma, cuarto, que juega este mismo domingo en el campo del Juventus.

Para Duván fue el gol número 70 con la camiseta del Atalanta, el club que le fichó por más de 20 millones de euros en 2018 procedente del Sampdoria.

El de Cali firmó 28 goles en la primera temporada y 19 y 19 en las dos siguientes, antes de los cuatro de este curso, entre todas las competiciones.

Su carrera en la Serie A empezó en 2013, cuando el Nápoles le fichó procedente del Estudiantes argentino.

En el conjunto napolitano le costó tener protagonismo, al ser una alternativa al argentino Gonzalo Higuaín. Se quedó dos años y anotó un total de quince goles, antes de ser cedido al Udinese.

Trabajó con compromiso y consiguió mejorar poco a poco sus números hasta convertirse en uno de los mejores delanteros de la Serie A.

En Udine firmó ocho y once goles en sus dos campañas en el club norteño y fichó a continuación por el Sampdoria, con el que anotó once dianas.

Su rendimiento se disparó en el Atalanta, donde es el terminal ofensivo perfecto para culminar el volumen de juego del equipo de Gian Piero Gasperini.

Con el cuadro de Bérgamo, Duván selló tres clasificaciones consecutivas para la Liga de Campeones y rozó las semifinales en 2020, cuando se rindió en el último segundo del partido de cuartos de final contra el París Saint Germain.

En la Copa de Europa, Duván anotó cuatro goles en catorce partidos.

Su próximo partido en la Liga de Campeones será este miércoles en Old Trafford contra el Manchester United del portugués Cristiano Ronaldo, en un grupo en el que también están el Villarreal y el Young Boys.

El Atalanta empezó el grupo de forma positiva, con un empate 2-2 en el campo del Villarreal y un triunfo por 1-0 contra el Manchester United.

El conjunto de Bérgamo lidera el grupo con cuatro puntos, junto al Young Boys, con el Manchester Unitied tercero con tres puntos y el Villarreal, colista con una unidad a cuatro jornadas del final de la fase de grupos.

