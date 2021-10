Detenido por apuñalamiento de legislador británico es hijo de un exasesor político somalí

Gente mira tributos florales colocados en el luegar donde el legislador británico David Amess fue apuñalado y murió durante una reunión con votantes en la Iglesia Metodista Belfairs en Leigh-on-Sea, Reino Unido. 17 de octubre, 2021. REUTERS/Chris Radburn

Por Nazanine Moshiri

NAIROBI/LONDRES, 17 oct (Reuters) - Ali Harbi Ali, hijo de un exasesor de medios de comunicación de un antiguo primer ministro de Somalia, ha sido detenido por la policía británica en virtud de las leyes antiterroristas tras la muerte del legislador David Amess, informó una fuente cercana a la investigación y a los medios británicos.

Amess, de 69 años y miembro del Partido Conservador del primer ministro Boris Johnson, fue acuchillado repetidas veces el viernes mientras se reunía con los votantes de su circunscripción en una iglesia en Leigh-on-Sea, al este de Londres.

Su muerte ocurrió cinco años después del letal ataque contra la legisladora Jo Cox, del opositor Partido Laborista, y ha provocado una revisión de la seguridad de los políticos.

La policía informó que detuvo a un hombre británico de 25 años en el lugar de los hechos como sospechoso de asesinato y agregó que cree que actuó solo. No han dado el nombre del sospechoso, pero han hecho uso de los poderes adicionales que les otorgan las leyes antiterroristas para detenerlo hasta el 22 de octubre.

Una fuente cercana a la investigación identificó al sospechoso detenido como Ali Harbi Ali, quien es ciudadano británico.

Harbi Ali Kullane, padre de Ali Harbi Ali, declaró a The Sunday Times que su hijo había sido detenido en relación con el apuñalamiento de Amess.

"En este momento concreto estamos atravesando una situación sin precedentes y horrorosa", dijo a Reuters en un correo electrónico Harbi Ali Kullane, antiguo asesor de Hassan Ali Khaire, ex primer ministro somalí, cuando se le preguntó sobre el caso.

"Debido a la investigación que se está llevando a cabo, me veo obligado y se me ordena no hablar al respecto", dijo Harbi Ali Kullane, quien es un antiguo director del departamento de medios y comunicación del gobierno somalí.

La policía británica registró el domingo una dirección en el norte de Londres vinculada a Ali Harbi Ali, según periodistas de Reuters.

La familia de Amess dijo estar "absolutamente destrozada" e instó a la gente a unirse.

"Dejen de lado el odio y trabajen por la unión", dijeron en un comunicado difundido por la policía de Londres. "Sea cual sea la raza, las creencias religiosas o políticas de cada uno, sean tolerantes y traten de comprender".

La ministra del Interior británica, Priti Patel, dijo que Reino Unido está estudiando cómo reforzar la seguridad de los legisladores.

"Dentro de eso hay otras opciones que se están considerando como, por ejemplo, cuando celebren sus consultas, ¿podrían tener agentes o algún tipo de protección?", dijo el domingo a Sky News, en referencia a las reuniones que los legisladores británicos tienen con sus electores.

(Reporte de Nazanine Moshiri en Nairobi y Guy Faulconbridge y Costas Pitas en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)