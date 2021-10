Denuncian que en Curazao y Países Bajos violan los derechos de los venezolanos

La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, en una fotografía de archivo. EFE/José Méndez

San Juan, 17 oct (EFE).- Las autoridades de Curazao y Países Bajos violan los derechos de los venezolanos que buscan protección en el pequeño territorio caribeño, según un informe sobre derechos humanos divulgado este domingo que documenta 22 casos de abusos sufridos por ciudadanos de ese país, incluidos niños.

El informe titulado "Aún no hay seguridad: venezolanos privados de protección en Curazao", elaborado por Amnistía Internacional, denuncia que entre las violaciones se incluyen la detención automática, malos tratos, separaciones familiares y la denegación de su derecho a solicitar asilo.

El informe indica que casi 5,7 millones de venezolanos han huido de la crisis de derechos humanos que sufre su país, lo que la convierte en una de las mayores tragedias de desplazados en el mundo.

Curazao, una isla caribeña parte del Reino de los Países Bajos, es uno de los países de destino de venezolanos, ya que se estima que 17.000 ciudadanos de ese estado sudamericano viven en situación irregular en ese territorio.

PAÍSES BAJOS APOYA A CURAZAO

"Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos haya apoyado a las autoridades de Curazao en el arresto, la detención y la deportación de personas que huyeron de Venezuela en busca de seguridad", apunta en el informe Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

"En lugar de hacer la 'vista gorda' mientras se violan los derechos humanos de las personas, las autoridades holandesas deben asegurarse de que reciben la protección internacional que necesitan", agregó.

El informe subraya que la situación de los venezolanos que buscan protección en Curazao no ha mejorado desde que se publicó el informe "Detenidos y deportados" en 2018.

"Aunque Curazao introdujo un nuevo procedimiento de protección, todavía no cumple con las leyes y estándares internacionales de derechos humanos", indica la organización de derechos humanos.

DETENCIONES AUTOMÁTICAS

Por ejemplo, apunta que los venezolanos que llegan a Curazao son detenidos automáticamente por períodos de tiempo indefinidos en los que se les presiona para que firmen formularios de consentimiento para la deportación, además de tener acceso limitado a la asistencia jurídica.

"Las entrevistas de evaluación las llevan a cabo funcionarios del gobierno que también están a cargo de detener a los extranjeros en situación migratoria irregular", indicó Amnistía Internacional.

El grupo de derechos humanos dijo estar profundamente preocupado porque, en consecuencia, Curazao envía a personas de regreso a Venezuela donde corren un gran riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Dijo que las condiciones en el "Cuartel de Extranjeros", como es conocido el centro de detención al que se envía a los venezolanos en Curazao, "siguen siendo inhumanas, con personas sometidas a privación sensorial y hacinamiento".

TRATO DEGRADANTE

Amnistía Internacional destaca que los venezolanos informaron que los guardias de la prisión los sometieron a trato degradante e inhumano, como abuso físico y verbal.

En 2019, Amnistía Internacional denunció que presuntamente la Policía disparó a un grupo de venezolanos que se encontraban en el "Cuartel de Extranjeros" con balas de goma.

Acusó además a Curazao de violar los derechos de los niños venezolanos al detenerlos y separarlos de sus padres.

Amnistía Internacional dijo que ha encontrado ocho casos de niños que estaban o habían sido detenidos entre adultos en el "Cuartel de Extranjeros".

La organización de derechos humanos sostiene que las autoridades de Curazao deportan menores sin el conocimiento o la autorización de sus padres.

"El sufrimiento mental intencional y severo que los funcionarios gubernamentales han infligido al deportar a los niños y separarlos de sus padres puede, en algunos casos, constituir tortura", según Amnistía Internacional.

"A pesar de varias señales alarmantes sobre las graves violaciones de los derechos de los refugiados y los migrantes cometidas en los últimos años, las autoridades holandesas han intensificado su cooperación activa y su apoyo a Curazao, principalmente en el campo de la detección y deportación de migrantes irregulares y personas que buscan protección", reslata la organización.

En noviembre de 2019, Amnistía Internacional dijo que el Ejército holandés ayudó a custodiar a un grupo de venezolanos detenidos ilegalmente.