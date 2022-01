Cuba.- El Gobierno pide a Cuba "plena seguridad jurídica" para las empresas españolas en la isla

Las autoridades cubanas han trasladado su deseo de una mayor inversión española



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha recordado a Cuba la necesidad de "plena seguridad jurídica" para las empresas españolas después de que las autoridades cubanas hayan trasladado su deseo de una mayor inversión en la isla, que atraviesa una grave crisis económica.



Según explica el Gobierno en respuesta a una pregunta formulada por el PP en el Senado y a la que ha tenido acceso Europa Press, "las propias autoridades cubanas han trasladado, en el marco de nuestra interlocución política con ellas, su deseo de propiciar la inversión española, en un momento en que la inversión extranjera es fundamental para el futuro económico de la isla".



"Para poder concretar esta mayor presencia inversora de España y sus empresas, vamos a necesitar la colaboración de las autoridades cubanas y su compromiso", ha reconocido el Ejecutivo, aclarando que "se trata, ante todo, de que aquellas empresas españolas que deseen implantarse o aumentar su presencia en Cuba gocen de un buen clima inversor y de plena seguridad jurídica".



En este sentido, ha aclarado que las autoridades de la isla "han venido asegurando que harán todo lo posible en esta nueva etapa por facilitar la llegada de inversión española". También han manifestado "su voluntad de articular mecanismos que permitan resolver desde el inicio los posibles problemas que puedan surgir".



PREGUNTAS DEL PP



El PP presentó una batería de preguntas en el Senado en agosto a raíz de las protestas registradas en Cuba a mediados de julio, las más multitudinarias en décadas, para interesarse sobre el impacto que estas pudieran tener tanto en las empresas españolas presentes en la isla como en los españoles residentes.



En este sentido, preguntó expresamente al Gobierno si veía "algún riesgo para las inversiones españolas en Cuba" y se interesó por conocer el número de empresas españolas con negocios en la isla, cuestión esta última que el Ejecutivo no ha aclarado.



En su respuesta, el Gobierno pone de relieve que "España es un país clave para la economía cubana" puesto que es "uno de los principales inversores" y el principal dentro de la UE, con "más del 50% de la inversión extranjera directa" del bloque.



"Somos el país con más empresas mixtas y un mayor número de sucursales implantadas, con una presencia muy relevante en el sector del turismo y los servicios", añade.



Por lo que se refiere a la colonia española en Cuba, aclara en otra respuesta que a fecha 8 de septiembre de 2021 había 155.873 españoles registrados como residentes y 455 como no residentes.



EL OCDH DENUNCIA LAS CONDICIONES LABORALES EN CUBA



Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió este jueves a las empresas españolas presentes en Cuba que no participen en la explotación feudal de los trabajadores cubanos y exijan al Gobierno cambios en la "injusta normativa laboral".



El organismo entregó a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a la Cámara de Comercio los resultados del Cuarto Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, en el que se pregunta en particular por las condiciones laborales en el sector turístico, en el que la presencia de empresas españolas es destacable.



Según dicho documento, el 70 por ciento de los cubanos considera que la contratación en el sector turístico debería realizarse directamente entre la empresa y el trabajador y el 56 por ciento está de acuerdo en que el Estado no debería quedarse con un porcentaje de su salario.



Por otra parte, el 54 por ciento considera que hay más control político e ideológico en dicho sector y solo dos de cada diez trabajadores consideran que se les permite la libre actividad sindical en la industria turística.



Entre los trabajadores de este sector los porcentajes aumentan. Así, más del 80 por ciento prefieren la libertad de contratación y el 70 por ciento rechazan que el Estado se quede con una parte de sus salarios.



"La situación del sector turístico es reveladora. Los cubanos exigen recibir directamente los salarios de las empresas extranjeras, sin permitir el expolio de hasta el 90 por ciento por parte del Gobierno cubano", ha defendido en un comunicado el director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga.



"Estamos a favor de la inversión extranjera en la isla, pero siempre cumpliendo los estándares a los que obligan la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los trabajadores", ha subrayado el director de este organismo independiente.