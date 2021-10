Bill y Melinda Gates se reencuentran para la lujosa boda de su hija

Fotografía de archivo en la que se registró al millonario estadounidense y fundador de Microsoft, Bill Gates, junto a su exesposa, Melinda, en Sun Valley (Idaho, EE.UU.). EFE/Andrew Gombert

Nueva York, 17 oct (EFE).- Bill y Melinda Gates, que se divorciaron el pasado agosto, volvieron a reunirse este fin de semana en Nueva York para la boda de su hija mayor, Jennifer, con el empresario de origen egipcio Nayel Nassar.

Los orgullosos padres desfilaron junto a su hija en la ceremonia y fiesta que se llevó a cabo este sábado en la finca de 16 millones de dólares que le reglaron a Jennifer cuando se graduó de Medicina y que durante las últimas dos semanas fue transformada para la ocasión.

Para esta celebración se construyeron sobre el césped de la granja varias instalaciones, con amplias paredes de vidrio, y que fueron adornadas con hortensias y otras plantas.

La estructura principal y en forma redonda, asemejaba un jardín botánico, según indica este domingo el diario New York Post, que durante los últimos días ha publicado fotos aéreas de los preparativos.

Según ha trascendido, los Gates pudieron haber incurrido en gastos por unos 2 millones de dólares en los preparativos para la boda de ensueño de su primogénita.

El Post reportó además que Jennifer y Nayer se casaron el viernes en la noche en una ceremonia musulmana en la cual ella usó un vestido blanco halter hasta los tobillos y su largo cabello castaño en una cola de caballo.

El sábado, la novia desfiló en su finca junto a sus padres en un vestido hecho a la medida de la firma Vera Wang, en una ceremonia a la que asistieron unos 300 invitados, que disfrutaron de la presentación de la banda británica Coldplay, del cantante estadounidense de música folk Harry Hudson y de música coral.

Para esta ocasión especial las autoridades cerraron los caminos rurales que conducen a la granja, a la que cientos de invitados llegaron en camionetas con chófer, en el condado de Westchester, al norte de Nueva York, lo que no evitó que curiosos vecinos llegaran al lugar para echar un vistazo.

"Creo que esto es emocionante", dijo al Post Karen Anderson, quien condujo por las carreteras secundarias de Westchester para ser testigo de lo que ocurría.

"Esta es nuestra realeza. La realeza es igual al dinero", indicó.

Los preparativos, que incluyeron además a un batallón de trabajadores, no fueron del agrado de algunos vecinos que vieron alterada su tranquilidad con la llegada semanas antes de camiones, montacargas y otros equipo que sería utilizado para transformar la finca.

Las fotos que publica hoy el Post muestran a la feliz pareja posando para las fotos y a la novia junto a sus damas de honor, que usaron vestidos verde, desfilando con sus padres y conversando con Bill Gates.

El jueves se publicaron fotos de Melinda y Jennifer camino a un almuerzo en el hotel Plaza en Nueva York, mientras que el fundador de Microsoft llegaba ese día a la ciudad junto a su madrastra, la historiadora Mimi Gardner Gates.

Jennifer y Nayer, nacido en EE.UU., se comprometieron en enero de 2020, poco antes de la crisis de salud por la pandemia, lo que los obligó a retrasar la boda.

La pareja, ambos jinetes, se conocieron en la Universidad de Standford, donde él estudió Administración y Economía.

Melinda y Bill Gates tienen otros dos hijos, Rory y Phoebe.