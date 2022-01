Argentina.- Cristina Fernández reivindica un peronismo "más vigente que nunca" en un encuentro con jóvenes

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha defendido el peronismo como doctrina "más vigente que nunca" durante un encuentro con jóvenes de la agrupación La Cámpora.



Fernández ha convocado a participar este domingo en las concentraciones y manifestaciones con motivo del Día de la Lealtad y ha pedido que "no se conmemore desde una postura nostálgica" sino con la idea de "refundar la alianza entre el capital y el trabajo" porque "el peronismo está más vigente que nunca" con su propuesta de "incorporar a los trabajadores a la política nacional, ha informado la agencia de noticias oficial argentina, Télam.



Fernández ha participado en el Encuentro Nacional de Jóvenes de la agrupación La Cámpora celebrado este sábado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), escenario de torturas durante la dictadura militar argentina.



"El peronismo le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca. Porque esa propuesta, esa idea que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores a la política nacional sigue presente", ha declarado Fernández.



"Acá la derecha nos dice que la culpa es de los derechos de los laburantes, minga, no es cierto", ha argumentado. "Leí a alguien que decía que el problema no es el kirchnerismo, sino el cristinismo. Somos y fuimos peronistas, que lo tengan todos claro", ha remachado.



La vicepresidenta ha indicado que "ya probaron con un gobierno que decía que los empresarios iban a salvar el país". "Miren lo que nos pasó: entramos de vuelta con el Fondo Monetario Nacional y hoy estamos como estamos", ha apuntado.



Fernández ha criticado además el "increíble" "prejuicio cultural contra el peronismo". "La verdad que el crecimiento de las empresas argentinas durante los gobiernos peronistas dan fe de que tenemos una propuesta que abarca al conjunto de la Argentina", ha argumentado.



El 17 de octubre se conmemora una gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo de Buenos Aires realizada ese día de 1945 en la que se exigió y logró la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido pocos antes.



Esta manifestación está considerada como el nacimiento del peronismo, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino porque abrió la puerta a su intervención en política.