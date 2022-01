Argentina.- Ciuró celebra el juicio al exministro Martín Villa y afea al Estado "no cumplir con su obligación"

17-10-2021 La consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró. Pide reivindicar la memoria colectiva para "evitar que el fascismo campe libremente" POLITICA



La consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha celebrado que una jueza argentina haya procesado al exministro Rodolfo Martín Villa por homicidio y tortura durante la dictadura franquista y ha acusado al Estado de "no cumplir con su obligación de pasar página de una de las etapas más oscuras del franquismo y la represión".



Lo ha dicho en declaraciones a Europa Press tras presidir este domingo el acto en homenaje a los fusilados por el franquismo en el Fossar de la Pedrera de Barcelona, donde se calcula que hay restos de unos 1.700 ejecutados.



La titular de Justicia también ha acusado a la justicia española de rehuir esta cuestión y de tener "deberes pendientes en materia de revisión de una parte muy negra de su historia".



"Hoy, es la justicia argentina la que juzga a un represor del franquismo, cosa que España no asume. Una vez más, vergüenza colectiva de un Estado que no atina a reparar y a hacer revisión de su historia ahí donde falló", ha añadido.



RECUERDO A LLUÍS COMPANYS



Ante este pronóstico, ha abogado por restaurar la dignidad de los desaparecidos y reivindicar la memoria democrática y colectiva para "evitar que el fascismo campe libremente" en Catalunya, ha informado el Govern en un comunicado.



Ha reafirmado su compromiso con la elaboración de una Ley catalana de memoria democrática y ha recordado al expresidente de la Generalitat Lluís Companys, "muerto por un franquismo en plena campaña de exterminación ideológica del catalanismo".