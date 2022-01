Aless Gibaja apuesta por el fin de la guerra entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego

14-10-2021 ALESS GIBAJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 17 (CHANCE)



Muchos fueron los rostros conocidos que se despidieron con tristeza de Aless Lequio cuando el joven no pudo superar la enfermedad que arrastraba desde hace años. Un duro golpe para Ana Obregón que le ha obligado a ser más fuerte cuando menos lo esperaba. El mejor legado que ha dejado el joven ha sido la fuerza voluntad que demostró en todo momento y la lucha imparable que tuvo cada vez que recaía de nuevo.



Aless Gibaja ha tenido un bonito recuerdo para su amigo Aless Lequio y su madre Ana Obregón: "Quiero mucho a la familia, he tenido mucha relación con ella, es horrible, no sé cómo puede salir adelante. Era una unión... Es súper duro, es una guerrera y puede con todo. Es un dolor tan grande lo que tiene que sentir que no sabemos los de fuera".



Si el otro día hablábamos con Aless Gibaja y nos confesaba cómo se encontraba la relación entre Alejandra Rubio y su tía, Carmen Borrego, en esta ocasión nos ha vuelto a confirmar que las dos Campos harán las paces más pronto que tarde, ya que su guerra está más que apaciguada.



El influencer, muy amigo de Alejandra Rubio, cree que la nieta de Teresa Campos pronto hará las paces con su tía Carmen Borrego: "Al final la duele cuando la relación está mal. Sé que hará las paces con su tía. Las Campos son una piña".