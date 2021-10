65-71. El Tenerife bombardea a un Baskonia sin pólvora

El alero italiano del Baskonia Simone Fontecchio (d) defiende al pívot estadounidense del Lenovo Tenerife Julian Gamble, durante el partido de Liga Endesa disputado este domingo en el Fernando Buesa Arena. EFE/JON RODRIGUEZ BILBAO

Vitoria, 17 oct (EFE).- El Lenovo Tenerife bombardeó este domingo a un Baskonia que se quedó sin pólvora en el último cuarto y vio cómo le superaba el conjunto de las islas por 65-71 en un partido, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Endesa, al que le dio la vuelta en los últimos instantes.

Los tinerfeños anotaron 15 triples en un partido que se cerró con solo seis puntos de los baskonistas en un último periodo en el que los azulgranas no lograron jugar con paciencia y con lanzamientos liberados.

El charrúa Bruno Fitipaldo fue el mejor de los aurinegros con 22 créditos, al anotar canastas fundamentales y dirigir con acierto a los suyos. En los locales, Rokas Giedraitis volvió a ser el más regular con 17 puntos y 21 créditos de valoración.

Los isleños amenazaron desde el triple desde el inicio y sumaron de tres en tres para abrir la primera brecha del duelo con un 2-11 y mucho protagonismo para Kyle Wiltjer en cada ataque de los aurinegros, que leyeron a la perfección las ventajas generadas por los cambios defensivos de los locales.

El paso de los minutos no hacía cambiar el partido. Los azulgranas sufrían para hacer canasta y el triple el arma fundamental del Tenerife que sumó cinco desde más allá del arco de 6,75 para irse por delante 17-21 después del primer asalto.

Los de Txus Vidorreta erraron varios tiros liberados y esto le permitió al Baskonia acercarse en el marcador, aunque a los vascos les costaba rotar en defensa y sacar ventajas en los ataques estáticos.

Afinaron la puntería los visitantes y entre Bruno Fitipaldo y Kyle Witljer -16 puntos en la primera mitad- colocaron un 22-35 que obligaba al Baskonia a subir líneas defensivas para evitar los lanzamientos abiertos de su rival.

Dusko Ivanovic cambió la defensa sobre el anotador aurinegro y puso en pista a dos bases en busca de una reacción de los suyos, que llegó con un 3+1 del italiano Simone Fontecchio que rubricó un 16-2 en cinco minutos para darle la vuelta al partido, 38-37.

El descanso le vino bien al Tenerife, que ordenó mejor sus ideas en el vestuario para recuperar el mando del partido tras la reanudación, pero tres triples consecutivos del lituano Rokas Giedraitis devolvieron la iniciativa a un Baskonia que se encontró más cómodo en ambos lados de la pista.

Un nuevo parcial de 19-3 abrió un importante hueco para los baskonistas por primera vez en el partido, que encararon el último periodo con una ventaja de diez puntos, 59-49.

La consigna en los aurinegros era clara, buscar la ventaja interior con Julian Gamble y a partir de ahí rotar el balón hasta encontrar al tirador liberado. Así se colocaron a solo cuatro puntos de los vascos, 63-59 a 6:29 del final.

Ambos frenaron en seco su ritmo anotador. El Baskonia no pudo anotar ninguna canasta en juego en los últimos ocho minutos, mientras que los de Txus Vidorreta le dieron la vuelta al choque con dos triples que fueron definitivos para el 65-71 final.

- Ficha técnica:

65 - Baskonia (17+21+21+6): Granger (2), Giedraitis (17), Fontecchio (9), Costello (8) y Nnoko (4) -cinco inicial-, Baldwin (9), Marinkovic (-), Enoch (8) y Sedekerskis (9).

71 - Lenovo Tenerife (21+16+12+22): Fitipaldo (15), Sastre (7), Doornekamp (3), Wiltjer (19) y Guerra (2) –cinco inicial-, Gamble (9), Salin (11), Huertas (2), Sergio Rodríguez (-) y Suleijmanovic (3).

Árbitros: Fernando Calatrava, Rafael Serrano y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 7.021 espectadores. Los jugadores del Baskonia vistieron una camiseta de calentamiento rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.