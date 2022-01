Zapatero avisa a Casado de que ni a España ni al PP le va a ir "derechizándose" y ensalza a "Súper Bolaños"

16-10-2021 El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (i), abraza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el acto de apertura oficial, enmarcado en la segunda jornada del 40 Congreso Federal del PSOE, en la Feria de Valencia, a 16 de octubre de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Los objetivos de este congreso son sellar la reconciliación interna del partido que se lleva fraguando en los últimos cuatro años y preparar al PSOE para afrontar el próximo ciclo electoral. Para ello, se prevé una amplia renovación del equipo de dirección del partido y la actualización de su proyecto político. Aunque el evento cuenta con la asistencia de ex líderes socialistas históricos, el objetivo del secretario general es salir del Congreso Federal con el partido preparado para afrontar retos futuros. POLITICA Rober Solsona - Europa Press



Recuerda el papel de Rubalcaba cuando van a cumplirse 10 años del fin de ETA y reivindica la memoria de las víctimas de la banda



VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)



El ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha avisado este sábado al líder del PP, Pablo Casado, de que ni a su partido ni a España "le va a ir bien derechizándose" y ha puesto en valor el pacto para la renovación de órganos constitucionales caducados que el ministro de Presidencia, al que se ha referido como "Súper Bolaños", ha alcanzado con los 'populares'.



Así lo ha señalado Zapatero en su intervención en el 40º Congreso Federal que el PSOE celebra hasta el domingo en Valencia y que le ha servido para elogiar la labor que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y para congratularse del buen momento de "unidad" que vive la organización.



"Son días excelentes porque va a ser un gran congreso de la unidad, del futuro de la socialdemocracia y de la decencia para España. A veces somos modestos y humildes y está bien, pero cuando tenemos congresos con un aroma tan positivo, emocionante y conmovedor podemos con orgullo y dignidad afirmar que no es casual que este sea el partido que más historia tiene de España, que más la ha gobernado y que más votos ha tenido", ha aseverado.



DEJE DE ALARMAR Y ARRIME EL HOMBRO



Zapatero ha reservado parte de su discurso para lanzar avisos al PP y reprocharle que ahora tome como bandera "la libertad" por la que tanto lucharon los socialistas en la clandestinidad y el exilio durante la dictadura.



"Qué fácil es hablar de libertad cuando hay libertad", ha deslizado, criticando también al líder del PP por asegurar que España está al borde la quiebra en lugar de "arrimar el hombro".



Zapatero ha mostrado su deseo de que los "incipientes acuerdos" para la renovación del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos que el ministro Félix Bolaños ha cerrado con el PP "sean un factor de reflexión positiva del centro derecha".



A su juicio, esos pactos se deberían reproducir en más ámbitos. En este contexto es en el que ha avisado de que "ni a España ni al PP le va a ir bien derechizándose".



También ha aprovechado para recordar que el próximo 20 de octubre se cumplirán 10 años del fin de ETA, para reivindicar la lucha contra el terrorismo que ganó la democracia y especialmente la memoria de las víctimas de la banda.



"La memoria de las víctimas y sus familias debe estar siempre entre nosotros y en la mejor memoria democrática de este país", ha dicho, recalcando que "la fortaleza y superioridad moral de la democracia siempre se impone".



En este punto, ha tenido un recuerdo especial para el trabajo que realizó por la paz quien fuera su ministro de Interior, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien todos los presentes han homenajeado con un cerrado aplauso puestos en pie.



LA "SENSIBILIDAD SOCIAL" DE SÁNCHEZ



En su defensa de la gestión gubernamental de Sánchez, Zapatero ha puesto en valor su "sensibilidad social" ante la pandemia y la crisis provocada por el volcán de La Palma y se ha mostrado convencido de que logrará "abolir la pobreza extrema en España, especialmente la pobreza infantil"



Como colofón, ha dado por hecho que el PSOE "ganará el próximo ciclo electoral", entre otras cosas porque tiene un secretario general "que sólo piensa en el porvenir y la decencia de España".