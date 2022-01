Venezuela/UE.-El CNE de Venezuela pide a Borrell que rectifique sus "expresiones injerencistas" que afectan a la misión

19-09-2021 Sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VENEZUELA (CNE)



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha pedido este viernes al Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que "rectifique" sus "expresiones injerencistas" que "afectan a los principios" de la misión de observación electoral que la UE enviará al país caribeño de cara a los comicios municipales y regionales de noviembre.



El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, se ha reunido este viernes con el encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea en Caracas, Rafael Dochao, para abordar las recientes diferencias con el bloque respecto a la misión.



El jefe de la diplomacia europea sugirió en un desayuno informativo la semana pasada que sería el informe de dicha misión lo que legitimaría o no los inminentes comicios, lo que desató una ola de críticas por parte del 'chavismo' y del propio Gobierno de Nicolás Maduro.



Ante la polémica, la UE respondió con matices, recordando que su premisa sigue siendo la "imparcialidad" y la no injerencia, como trasladó esta semana Dochoa a la cúpula del CNE.



En este contexto, el presidente del CNE ha ratificado este viernes su disposición al "diálogo" para mantener la misión de la UE, pero ha recalcado que se debe respetar "el estricto apego a los principios de imparcialidad y respeto absoluto a la soberanía y autodeterminación de Venezuela", informa el ente electoral venezolano a través de su perfil de Twitter.



Calzadilla ha solicitado al representante diplomático de la UE en Venezuela que "transmita a Borrell la expectativa de las autoridades electorales de que se produzca una rectificación de las expresiones injerencistas que afectan los principios de la misión de observación electoral".



La socialista portuguesa Isabel Santos liderará la misión, que constará de un primer equipo de once expertos electorales que se desplazan a Caracas este mes de octubre. Posteriormente se sumarán otros 62 observadores técnicos de largo plazo, más otra treintena cuando se acerque la fecha electoral.



El hecho de que la Unión Europea vaya a enviar una misión de observación electoral en Venezuela, por primera vez desde el año 2006, aleja sin embargo al bloque comunitario de la doctrina mantenida durante años por Estados Unidos, reacio a cualquier tipo de concesión a Maduro. No obstante, Washington no se ha manifestado al respecto de la misión.