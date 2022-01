Venezuela.- El PP exige a Zapatero explicaciones sobre su supuesta mina de oro en Venezuela desvelada por 'El Pollo' Carvajal

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha pedido explicaciones "urgentes" al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras las informaciones que ha trasladado el exjefe de los servicios de Inteligencia Militar venezolana, Hugo 'El Pollo' Carvajal, que apuntan que el expresidente es propietario de una mina de oro en Venezuela.



"Exigimos explicaciones urgentes a Zapatero después de que 'El Pollo' Carvajal haya comunicado a la Audiencia que tiene una mina de oro en Venezuela", ha manifestado en declaraciones a los medios tras la información publicada este sábado por 'El Confidencial'.



Montesinos ha extendido esta petición de explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha avisado que llevarán al Congreso este asunto.



"Queremos que Zapatero dé explicaciones urgentes. La mejor solución, hoy que está a la derecha de Sánchez, sería que los dos salieran a dar una rueda de prensa", ha dicho Montesinos.



El militar venezolano entregó este viernes una nueva tanda de documentos a la Audiencia Nacional, en el marco de su declarada intención de colaborar con la Justicia española, tras su detención el pasado 9 de septiembre, mientras se resuelve su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.



Desde entonces, Carvajal ha entregado documentos relativos a supuestos contratos del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA y otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos.



El PP ha asegurado que el Gobierno tiene que dar información sobre este caso y otros "escándalos" como el viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y los vínculos de la izquierda española con el régimen venezolano". "El Gobierno de España tiene que dar explicaciones y no vamos a parar hasta saber toda la verdad", ha manifestado Montesinos.



También el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Pablo Hispán, ha exigido "saber los negocios" del expresidente, del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y de "tantos socialistas a costa de la miseria del pueblo venezolano".



En un mensaje en su perfil de Twitter, Hispán ha pedido explicaciones sobre por qué la Fiscal General del Estado (Dolores Delgado), "no investiga la trama del exjuez prevaricador (Baltasar) Garzón" en Venezuela. "Para el PSOE Venezuela no es una dictadura, es un negocio", ha indicado en su mensaje.