Vardy mete en un lío a Solskjaer

EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 16 oct (EFE).- El Leicester City se llevó un partido loco contra el Manchester United (4-2) y deja colgando de un hilo a Ole Gunnar Solskjaer, que ha ganado uno de los últimos cinco partidos.

El conjunto de los 'Diablos Rojos' fue incapaz de sacar nada positivo de Leicester, en un partido en el que Cristiano Ronaldo, que venía de hacer cuatro goles en dos partidos con Portugal, estuvo desaparecido, y en el que la defensa visitante hizo aguas.

Sin Raphael Varane y con un Harry Maguire falto de ritmo tras un mes fuera, David de Gea no fue suficiente para frenar el ataque de los 'Foxes', que aun así empezaron por detrás en el marcador tras un trallazo de Mason Greenwood.

Reaccionó con otro golazo Youri Tielemans y a doce minutos del final, cuando el United parecía más enchufado, Soyuncu aprovechó un barullo en el área, tras una parada de De Gea, para empujar el 2-1. Tan solo le duró la alegría a los de Brendan Rodgers cuatro minutos y es que Victor Lindelof se sacó un pase espectacular de 30 metros para dejar a Marcus Rashford solo delante de Kasper Schmeichel.

El delantero inglés, que no había debutado aún esta temporada, fusiló al danés, y salvó momentáneamente el pellejo de Solskjaer. Pero lo peor estaba por llegar. Nada más sacar de centro el Leicester, dos toques, Ayoze Pérez se plantó en el área de De Gea, puso un pase atrás y Jamie Vardy empaló la pelota a la escuadra. Su séptimo gol de la campaña (a uno de Mohamed Salah en la carrera por el pichichi), mató al United, que aún recibió el cuarto ya en el descuento, por medio de Patson Daka.

Los de Cristiano, a la espera de que se complete la jornada, caen de los puestos de Champions League y son quinto, con catorce unidades, las mismas que el Everton, que tiene un partido menos, y a cuatro del líder, el Liverpool.

El Leicester, que ha tenido un inicio de campeonato complicado, es undécimo, con once unidades.